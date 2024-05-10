金門鄉親接種XBB疫苗「好禮三選一」　免費快篩免健保卡就可領　

▲免帶健保卡，藥局提供免費COVID-19家用快篩試劑。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

疾管署日前公布開放民眾到社區藥局領取免費快篩試劑，6日起全台4500餘家健保特約藥局都有提供COVID-19家用快篩試劑。金門縣衛生局指出，只要年齡滿6個月以上之民眾，於4月9日至5月31日於金門縣合約院所接種任一劑新冠XBB疫苗，即可享衛生紙兩串、洗衣球兩盒、衛生紙一串加洗衣球一盒的好禮三選一。

金門縣衛生局指出，金門縣今年截至5月7日止，由醫療院所通報新冠肺炎中重症個案計有34例，其中5例死亡(死亡率14.7﹪)，多數民眾均未接種新冠XBB疫苗；於65歲以上長者通報人數佔30例(88.2%)，目前尚有6例住院治療中。

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▲鄉親接種新冠XBB疫苗好禮三選一 。（圖／翻攝自Facebook／金門縣衛生局）

金門縣衛生局推出「打新冠XBB，好禮三選一」活動，只要滿6個月以上之民眾，於4月9日至5月31日於本縣合約院所接種任一劑新冠XBB疫苗，即可享好禮三選一；此外，符合「65歲以上長者」、「55-64歲原住民」、「滿6個月以上有免疫不全以及免疫力低下患者」三大類之高風險族群，若已接種第一劑疫苗至少3個月(84天)，且完成第二劑新冠XBB疫苗接種者，再加送洗碗精兩瓶，接種疫苗送好禮活動實施到5月31日，領獎截止日至7月1日止。



另配合領取快篩試劑專案藥局計有：大賀藥局、大山藥局、百泰藥局、伯玉藥局、仁愛復興藥局、大金藥局、康總藥局及金志忠藥局。領取時免帶健保卡，每人一次以一盒為限。



衛生局再次呼籲，近期各類聚集(聚會)活動多，提醒參加的民眾，除做好個人衛生勤洗手、於人多的場域佩戴口罩外，應接種新冠XBB疫苗，以提升免疫保護力。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，應即時就醫、在家休息，保護自己與他人。