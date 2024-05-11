陸配團體母親節前訪海基會　邱垂正致謝：盼建立更緊密關係

▲海基會秘書長邱垂正向陸配團體負責人獻上康乃馨。（圖／翻攝海基會）

記者蔡紹堅／綜合報導

「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」理事長鍾錦明及陸配團體負責人共30多人10日前往海基會參訪。海基會秘書長邱垂正親自接待並表示，陸配團體幹部都非常熱心，除通報個案外也反映各地陸配的生活情況，讓海基會能在第一時間了解狀況並提供協助，他向大家表達誠摯謝意，期盼未來與陸配團體建立更緊密關係。

「中華兩岸婚姻家庭服務聯盟」於2019年成立，目前有42陸配團體加入。聯盟理事長鍾錦明表示，今天有來自全台灣各地陸配團體理事長及幹部，希望讓大家更了解海基會的服務內容，未來繼續做好陸配服務工作。

在座談時有幹部希望海基會辦理陸配子女夏令營、大陸大學院校參訪活動等建議。邱垂正對此表達肯定，並表示會積極評估，希望透過各種活動，讓兩岸持續走向正常、健康、有序的交流，讓兩岸民眾便捷往來。若有涉及人道因素的特殊個案，海基會都會全力協助爭取。

邱垂正指出，很多陸配姊妹只知道要到海基會辦理文書驗證，不曉得海基會還可以成為大家在台灣的娘家，是最有力的靠山、後盾。此外，海基會設有免費法律諮詢服務，也有24小時緊急專線，陸配在台生活有任何問題，都可以即時通報給海基會。

邱垂正還說，近期海基會也接觸很多陸配網紅，希望擴大服務面向，讓更多人知道海基會提供的各類優質服務。周日就是母親節，邱垂正也特別贈送每位姊妹一束康乃韾，祝賀母親節快樂。