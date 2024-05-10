第一次見面「妹子喊掏錢請客」！他曝超瞎行徑：一句謝謝都沒有

▲女生的行徑讓原PO狂搖頭。（示意圖／翻攝pakutaso網站）



記者施怡妏／綜合報導

交友軟體是現代社會中最普遍的交友途徑之一，一名男網友表示，約了女生見面，事前先說不要吃太貴的餐廳，於是兩人去吃了日料，女生點了525元的餐點，「她看起來就不像要AA」，吃完飯去夾娃娃機店，女生表明要他贊助夾娃娃的錢，花完後還跟他要錢想再夾別的，整趟約會讓他超傻眼。

男網友在Dcard發文，「交友軟體，第一次約見面就踩雷」，見面前女生提議吃飯後去玩夾娃娃機，並表示自己很擅長夾娃娃，希望他贊助夾娃娃的錢。見面後，原PO表示，照片與本人相似度很高，不過年齡感覺謊報，女生一上車就顧著滑手機，帶路時亂報，「要左轉右轉直行也不先說，還問我說你會怕喔」。

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見面前就先說不要吃太貴的，於是找了兩人一千元以內的日式料理餐廳，女生點了525元，他則點了380元，「因為加點都很貴，而且她看起來就不像要AA」，用餐期間女生各種身家調查，講話超大聲，隔壁桌還轉過來看，讓他很尷尬。

吃飽後兩人去玩夾娃娃機，他刻意先不換錢看女方反應，「結果她等著我換幣」，然而，跟女方要了10元夾小車車，對方竟說手上只剩下10元，要他再換錢繼續夾，但他拒絕了，「吃飯我出，第一次換零錢也是我出」。結束後送對方回家，女生開車門下車時撞到別人家的金屬信箱，轉頭跟他說沒關係信箱而已，他滿臉問號，「別人的車是你在說沒關係的嗎？」後續女生直接不聯絡，連一句謝謝都沒有。

貼文曝光，網友紛紛表示，「遇到那種擺明了就是要男生付錢的女生，真的會直接冷掉欸」、「撞到別人家的信箱好好笑」、「交友軟體怪人多是常態，但你沒聊多久就約出來就要有心理準備」、「之前也遇過一個女的，當天我請她吃兩頓連個謝謝也沒說，好歹也裝一下吧，有夠瞎」、「這種蹭飯的真的是女性可恥」。