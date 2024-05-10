快訊／空品11日北部、高屏發「紅色警戒」：對所有族群不健康

▲空品11日針對北部、高屏發出「紅色警戒」。（圖／新北i環保）



記者鄒鎮宇／綜合報導

11日環境風場為東南風，導致污染物易累積，再加上午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，導致北部、高屏地區空品達到「對所有族群不健康」的「紅色提醒」等級。

環境部表示，11日環境風場為東南風，西半部污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；12日鋒面接近、13日至14日鋒面通過及東北季風影響，中南部污染物稍易累積，惟東北風影響期間可能挾帶境外污染物影響台灣，影響情況視上游濃度累積及降雨而有所變化；15日東北季風減弱，西半部污染物易累積；16日環境風場為東北東風，中南部污染物稍易累積。

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環境部解釋，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

新北市政府環境保護局表示，11日環境風場為東南風，污染物易累積，午後受光化作用影響，北部空品區達到「對所有族群不健康」的「紅色提醒」等級(AQI>150)。

新北市政府環境保護局提醒，老人、小孩或敏感族群等抵抗力較弱者，以及心血管疾病患者，應盡量避免在戶外從事劇烈活動。環保局會密切監控空品變化情形，提醒市民朋友隨時留意最新空氣品質資訊狀況。