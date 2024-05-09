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社會 社會焦點 保障人權

4萌犬報到！桃園市警局警犬隊進駐新居　可愛名字曝光

▲桃園市警局刑警大隊5/1日成立警犬隊，4隻警犬今天向駐地大溪警分局三層派出所報到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局刑警大隊5/1日成立警犬隊，4隻警犬今天向駐地大溪警分局三層派出所報到。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局刑事警察大隊警犬隊5月1日正式成軍，今（9）日4隻警犬隊向新駐地大溪警分局三層派出所報到，4隻警犬對於新住居頗感好奇，在領犬員帶領下好奇地四處探視相當吸睛！警犬隊表示，這4隻警犬日前在財政部緝毒犬培訓中心完成訓練，未來將擔任緝毒、防爆與執勤等勤務。

桃園市警犬隊是六都繼新北、台中後，第三個成立警犬隊的都會，鑒於警犬隊緝毒犬在桃園機場擔任「邊境守門員」，桃園市除桃園國際機場外，捷運與鐵公路交通等熱點都需要警犬隊協助。市警局為提供警犬隊訓練，由市府編列4400萬元未來將在大園區沙崙興建警犬隊訓練基地，預計於2026年完成，以發揮警犬訓練緝毒、防爆與執勤等勤務。

▲桃園市警局刑警大隊5/1日成立警犬隊，4隻警犬今天報到後都對新駐地感到好奇不時探頭觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲4隻警犬今天報到後，對新駐地感到好奇，不時探頭觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警犬隊表示，這4隻警犬分別名叫「Coco、Doha、蒟蒻與布丁」，為讓這4隻萌犬生力軍好好適應環境，並與領犬員建立信任感，讓牠們在這裡感到安全與舒適，接下來會跟著領犬員到新北市政府警察局警犬隊接受各項訓練，相信牠們會從「萌犬」成為協助查緝各項犯罪的「猛犬」，共同擔崗守護桃園的治安。

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