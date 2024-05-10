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大陸 大陸焦點 特派現場

巨尾「虎斑貓」躲路邊發抖！專家鑑定是「保育珍獸」：已中毒死亡

▲三亞出現椰子貍尾巴比身長。（圖／翻攝自快科技）

▲三亞出現椰子貍尾巴比身長。（圖／翻攝自快科技）

記者鄭思楠／綜合報導

三亞一市民近日路遇一隻尾巴很長的虎斑貓，貓咪一直瑟瑟發抖，隨後市民撥打了報警電話。相關工作人員表示，此為椰子狸，是大陸國家二級保育動物，帶回去之後一直在抽搐，不斷撞籠子，已經於5月8日下午3點多死亡，初步懷疑是誤食毒藥。

據《快科技》報導，從網友發布的影片裡可以看到，一隻有著黑色條紋皮毛和長尾巴的動物在草地上不時發抖，旁邊一名女子正在餵食，引發路人圍觀。

影片裡的動物非常奇特，有著長長的尾巴，甚至比身子還要長不少，周圍有人稱這是大陸國家一級保育動物小靈貓，而影片拍攝者則透露稱，該動物被有關部門帶走。

後續有報導稱，影片裡出現的並不是小靈貓，它的真實身分是野生椰子狸，保護中心工作人員將牠帶回檢查後發現牠沒有明顯外傷，但一直抽搐，甚至不斷撞籠子，當日下午就已死亡，懷疑是因為誤食了毒藥。

椰子狸別名椰子貓、花果狸等，大小似小靈貓，但較細長，為熱帶地區較典型的林棲動物之一。

這種動物主要棲於中國海南、雲南、廣西和中南半島，南亞和東南亞的熱帶雨林、季雨林及亞熱帶常綠闊葉林中，被列入《國家重點保護野生動物名錄》二級，被世界自然保護聯盟紅色名錄列為無危(LC)。

有意思的是，雖然叫作「椰子狸」，但牠們並不會特意去找椰子吃，只是因為長得像椰子，因此而得名，體型很小，體長僅有50公分左右，體重僅3公斤，尾巴幾乎跟頭和身體的總和一樣長。

其實，「貓屎咖啡」就是椰子狸製造出來的，椰子狸喜歡吃水果，而且不怎麼挑食，新鮮的咖啡果也吃，不過無法消化其中的籽，會被排除體外。機緣巧合之下，印尼的果農發現這種咖啡豆有一種特殊的香氣，一二來去，著名的「貓屎咖啡」就誕生了。

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