　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

▲▼ 美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

曾於前美國總統川普政府擔任國安顧問的麥馬斯特（H.R. McMaster）告訴日經，即使川普在今年11月的總統大選後重返白宮，美國仍將致力於保衛日本與台灣。

麥馬斯特是美國退役陸軍中將，在2017年2月至2018年4月擔任川普（Donald Trump）政府國安顧問。日經亞洲（Nikkei Asia）今天刊登他3日接受日經網路採訪的內容。

麥馬斯特說，川普常問「美國的利益為何？為什麼美國必須這麼做？其他國家能多做一點嗎？」這是因為川普的外交政策哲學建立在共同分攤重擔和互惠的基礎上。

麥馬斯特表示，他認為川普假如勝選，將遵守「美日安保條約」，且釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）適用這份條約。

麥馬斯特也斷言，不論11月的選舉是現任民主黨籍總統拜登（Joe Biden）或共和黨籍的川普勝出，贏家都將深信，要確保日本及區域內其他國家的安全及主權，沖繩具有戰略重要性；他們都將認可維持駐沖繩美軍很重要，畢竟「防止戰爭比起必須作戰便宜得多」。

針對美日同盟，麥馬斯特則形容這個聯盟對於嚇阻中國挑釁行為至關重要，「假設我們的同盟在軍事和外交上很堅固…可對潛在侵略者釋出有力訊息，尤其是針對中華人民共和國與共軍，告訴他們無法藉由武力達成在印太區域的目標」。

歷任美國政府針對美方可能如何回應中國侵台，都維持「戰略模糊」政策。麥馬斯特在訪問過程中，被問及是否認為美國將部署軍隊來防衛台灣時，他回答：「我認為答案是『會』。」

但麥馬斯特也說，像跟中國開戰這麼重要的總統決定，應該需要取得國會批准，「我認為針對此事，美國人民必須透過國會享有發言權」。

麥馬斯特強調，美日與其他盟邦加速交付武器給台灣很重要。他主張要避免因為台灣而發生大型戰爭，最好的方式就是讓台灣軍隊展現出「有能力（讓中華人民共和國）付出重大代價」。

麥馬斯特說：「我希望（中國國家主席）習近平及其軍事領導人了解，他們無法用可接受的代價，透過武力來達成對台目標。」

麥馬斯特也預期，不管是拜登連任或川普重返白宮，美國對北京的政策都將維持一致，對中國的態度或許會是新舊政府間最具連續性的領域。

麥馬斯特還說，他預期假如川普重新掌權，將對中國不公平的貿易和經濟行為採取「強硬且迅速的行動」，而且就算川普「對中國低價電動車（祭出）約200%的關稅」，他也不會驚訝。

 
ET快訊
快訊／小賈斯汀要當爸了！　老婆挺孕肚入鏡爆懷孕6個月
降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

北韓官媒：金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

美國警告停供武器後　以色列戰車密密麻麻集結拉法外圍

效仿熊貓外交　馬來西亞欲贈送「紅毛猩猩」答謝貿易夥伴國

歐美80萬人個資外洩！　中企架「7.6萬個釣魚網站」賣名牌真詐騙

法院前直播慘遭突襲　南韓網紅「血濺鏡頭」慘死！粉絲被迫目睹

烏克蘭國會通過法案！允許「囚犯從軍換假釋」　填補前線兵力

航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

篠崎泫聲音疑似傳出！　Toyz不藏了：多看她IG

Lulu未切割黃子佼「他就是在那」　被問「愛馬仕要還嗎」嘆：這是什麼問題？

高雄23歲男載妹闖紅燈　女騎士衰遭撞騰空翻滾

男挑戰手按8.8秒拿大獎　精準命中秒數自信回頭！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

演哪齣？癡情女見通緝犯男友被上銬痛哭：寶貝我抱抱　警看傻眼

Toyz直播「疑傳出篠崎泫聲音」　不藏了：你們要幫我照顧她

23歲男載妹闖紅燈！女騎士衰遭撞　3人騰空翻滾摔車畫面曝

Melody搶張學友門票送媽媽　她回：Energy呢？

彰化小姊姊突腦水腫昏迷　阿公嘆：已有心理準備

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

蘋果才推新iPad Pro廣告就炎上　暗喻AI輾壓創意被轟：行銷災難

北韓官媒：金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

美國警告停供武器後　以色列戰車密密麻麻集結拉法外圍

效仿熊貓外交　馬來西亞欲贈送「紅毛猩猩」答謝貿易夥伴國

歐美80萬人個資外洩！　中企架「7.6萬個釣魚網站」賣名牌真詐騙

法院前直播慘遭突襲　南韓網紅「血濺鏡頭」慘死！粉絲被迫目睹

烏克蘭國會通過法案！允許「囚犯從軍換假釋」　填補前線兵力

航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

租屋詐騙新招「秀身分證擔保」　她付完訂金見1破綻驚覺上當

快訊／小賈斯汀要當爸了！　老婆海莉挺孕肚入鏡…被爆懷孕6個月

Rosé「最強髮型教科書」　火紅蘇子葉瀏海、妙麗捲狂登話題版面

「台灣就是一個詐騙天堂」掀真偽論戰！　原PO更新揭目的

520恐重現突襲式斷交？　吳釗燮曝2邦交國有長期隱憂

痘痘冒不停？皮膚科醫師揭「3個保養壞習慣」讓痘痘更嚴重

35萬股東注意！永豐金「豐收椅」到手4情境　一表秒懂兌領攻略

今明高溫飆34℃　母親節變天！下週雷雨炸全台

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

降息希望提高！美股收漲331點　台積電ADR反跌0.56%

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

國際熱門新聞

員工集體請假關手機　印度廉航火速開除30人

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

美停供武器　以色列戰車集結拉法外圍

經濟數據提高降息希望　美股收漲331點

她狂開7470分頁　手滑全關崩潰

新iPad Pro廣告炎上　暗喻AI碾壓創意

嬰屍「口鼻塞衛生紙」！泰19歲少女來回公廁3次

專家曝4種人最易得陰莖癌！巴西每年600人斷根

未成年情侶站前「用手服務」　女呻吟搥腿

金正恩致電普丁祝賀俄羅斯勝利日

美前國安顧問：川普若重返白宮　美國將保衛日本台灣

女被老公下藥迷昏　送給公公姊夫8家人性侵

北韓11高官爽開「極樂性愛趴」遭處決！

法院前直播遭突襲　韓網紅「血濺鏡頭」慘死

更多熱門

相關新聞

鴻海：已投資威州10億美元、聘千名員工

鴻海：已投資威州10億美元、聘千名員工

美國總統拜登（Joe Biden）9日在威斯康辛州造勢時，提到微軟投資，並抨擊競選對手川普（Donald Trump）未兌現鴻海投資的承諾。對此，鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，投資規模達10億美元，當地員工數也已超過1,000名。

川普被爆「一夜情沒戴套」要求打屁屁

川普被爆「一夜情沒戴套」要求打屁屁

川普潛在副手諾姆稱　若當選要殺拜登愛犬

川普潛在副手諾姆稱　若當選要殺拜登愛犬

川普又違反禁言令　法官：再犯就進去關

川普又違反禁言令　法官：再犯就進去關

兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

兩岸問題由兩岸的中國人自己解決

關鍵字：

川普

讀者迴響

熱門新聞

「北區最美大藥頭」開賓士送毒落網！

獨家／李多慧拍廣告爆堅持站C位！

5000多貨物堆倉庫　蝦皮：全數收回

海星飛彈擊沉油輪！　畫面曝光

《大學生》泰拉抽脂5500cc！喜曝成果：終於從L號變M號

蝦皮合作廠商負責人捲款逃　5000多貨物堆倉庫

逢甲「阿婆炒飯」明熄燈！闆娘：沒遺憾了

18歲就出道！　AV女優宣布引退

德男天祥失聯1個月　警公開照片協尋

員工集體請假關手機　印度廉航火速開除30人

看球到一半被界外球擊中！竟是台八蘇炳憲

新店央北社會住宅停麥拉倫　住戶疑惑

吳鳳心血沒了！痛訴「4年努力被偷走」

開冷氣「2秘訣」超省電　老師傅證實：可爽吹24小時

百度股價一夜蒸發250億！冷血女副總裁離職

更多

最夯影音

更多

篠崎泫聲音疑似傳出！　Toyz不藏了：多看她IG

Lulu未切割黃子佼「他就是在那」　被問「愛馬仕要還嗎」嘆：這是什麼問題？

高雄23歲男載妹闖紅燈　女騎士衰遭撞騰空翻滾

男挑戰手按8.8秒拿大獎　精準命中秒數自信回頭！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面