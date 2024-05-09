德籍男天祥失聯1個月！0403強震前進入太魯閣　警公開照片協尋

▲德籍男太魯閣天祥失聯，警方公布照片盼民眾協尋。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站）

記者趙蔡州／綜合報導

德國籍男教授Ralf Klausnitzer今年3月25日到花蓮投宿，隔日（3月26日）前往太魯閣天祥地區觀光，沒想到卻傳出失聯消息。花蓮警方接獲通報後，1個多月以來一直在天祥一帶搜索卻均無所獲，決定公布男子照片，盼有民眾提供相關訊息，未來也會持續與太管處、消防局組隊進山搜救。

花蓮新城警分局表示，德籍男子3月25日到花蓮投宿，3月26日前往太魯閣天祥地區旅遊，不料從此失聯，德男親友發現聯絡不到人後，於4月2日報警求助。警方調查德男的手機門號與通聯紀錄後，發現德男3月26日至0403花蓮地震發生前均在天祥地區，因此推測德男可能在天祥一帶失蹤。

警方除了查訪轄區住宿業者是否有德男的消息外，1個多月內也多次前往天祥地區包含山莊、周遭的旅遊景點搜索，但均無所獲，近日決定公布德男的相關資訊照片，期盼有民眾可以提供德男的相關訊息，未來也會持續與太管處、消防局組隊進山搜救。

▲德籍男親友在臉書發文，請求網友幫忙協尋（圖／翻攝自臉書）

德籍男子的親友也在臉書各大社團貼文協尋，表示Ralf Klausnitzer在3月26日上午乘坐公車進入太魯閣，上午9點左右到達天祥站，金髪、身高約170公分且身形偏瘦，當天戴著眼鏡、穿著黑色T恤和天藍色及膝短褲，德男失聯1個多月都找不到人，讓德男的家屬非常焦急、日夜難安，希望廣大網友能幫忙找人。