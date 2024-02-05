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大溪警春節宣導真用心！　防詐發財金、好運牛奶糖…加持保安康

▲大溪警春節宣導

▲大溪警春節宣導，推出防詐發財金、好運牛奶糖…加持保安康。（圖／大溪警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年即將到來，桃園市大溪警分局為加強重要節日期間，能「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，3日由分局長吳傳銘、副分局長王智瑋率領宣導團隊，於大溪在地廟宇福仁宮前，舉辦「2024好運龍來走春宣導」。活動結合「太子童仔」、藝人皓皓（楊智皓）、網紅Sunny Yummy、志工中隊等熱心人士，加深民眾防詐、交通及婦幼安全觀念。

大溪警分局宣導團3日來到大溪福仁宮前進行宣導活動，邀請「太子童仔」熱鬧開場後，由吳分局長帶隊發放分局自製「防詐發財金 」、「好運牛奶糖」、「平安橡皮擦」、「閃亮龍光環」等宣導品，提醒民眾各式詐騙手法，應小心查證、謹慎防範，更呼籲用路人應注意「行的安全」，出門可穿戴亮色衣物，使自己容易被看見等安全觀念。

▲大溪警春節宣導

活動中更由藝人皓皓（楊智皓）、網紅Sunny Yummy直接進行有獎徵答及網路直播，將防範意識無遠弗屆宣傳。大溪警分局表示，詐騙手法日新月異，呼籲民眾應提高警覺，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」等原則，如有任何疑慮均可向就近派出所尋求協助或諮詢，減少受害機會。

▲大溪警春節宣導

而農曆年節期間，大溪老城區交通管制時間為2月8日至14日每日早上9時至晚上8時，請避開尖峰時段，員警會在周邊加強交通疏導，遊客應儘量車停外圍停車場在步行進入，及配合警方交通疏導管制措施，切勿違規停車或任意穿越道路，確保交通安全及順暢。

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