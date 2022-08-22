貨車輪胎噴飛砸中BMW　老司機曝肇因！警方回應了

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區台3線本月16日，一名男子駕駛大貨車行經38公里處時，輪胎突然噴出撞擊對向BMW，導致左前車頭、保險桿等凹陷，驚險畫面被網友上傳到臉書，其中維修估價單上總金額竟要價90萬元，引發討論。大溪警方呼籲，機件老舊應即時更換或保養，以維護民眾生命安全。

▲行駛大貨車輪胎噴飛，砸中對向名車。（圖／擷取自網路）

▲遭噴飛輪胎砸中的自小客車。（圖／警方提供）

▲肇事輪胎。（圖／警方提供）

有網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」分享一段畫面，BMW行駛到一半，對向車道的大貨車突然射出一顆輪胎，先是撞上分隔島後，再重擊BMW。

大溪警方經調查後，表示該事故發生在本月16日，由於大貨車右側第二排外側帶動車輪脫落後飛向對向車道，擊中BMW，造成自小客車左前的車頭、保桿凹陷，以及擋風玻璃破裂，幸無造成人員傷亡。

天價的維修估價單曝光後，引來網友們討論，「這維修價可以買一台國產了」、「原廠也太削」，也有人認為花90萬是一個警惕，如果是撞到機車騎士，還得賠上一條人命。

此外，有老司機指出事故原因，由於一般貨櫃車的司機僅能目測，猜測輪胎螺絲有無震斷，更換輪胎時都是拼命打，沒有上扭力，「最要命的是幾乎沒有對角交替鎖，致使長期承載，加速金屬疲勞。」

大溪警方也呼籲，駕駛車輛行駛道路前應檢查車輛狀況，機件老舊應即時更換或保養，以維護自身及用路人安全。