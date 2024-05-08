拯救加薩全面飢荒！以色列重開沙洛姆過境點　首批物資準備過關

▲以軍重開沙洛姆過境點，允許國際人道物資進入加薩。圖為載著物資的卡車3月在沙洛姆過境點接受安檢。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列軍方在關閉重要的物資運輸通道「沙洛姆過境點」（Shalom）多日後，於8日宣布重新開放相關過境點，並表示第一批國際社會的人道主義援助物資已在過境點接受安檢。

綜合外媒報導，以色列軍方與負責巴勒斯坦事務的國防機構COGAT在8日發布聯合聲明，宣布以方重新開啟進入加薩的沙洛姆過境點，而「來自埃及的卡車已載著國際社會捐贈的食品、水、藥物等人道主義援助物資抵達過境點」。

沙洛姆過境點是國際人道主義援助物資進入加薩的重要過境點，不過哈瑪斯3天前對當地發動火箭彈襲擊造成4名以色列士兵喪命後，以方就關閉了這個重要的過境點。

#Baitulmaqdis Israel membuka semula pintu lintasan Kerem Shalom yang bersempadan dengan Gaza pada Rabu. https://t.co/MPEK73Hd86 — Harian Metro (@hmetromy) May 8, 2024



與此同時，美聯社指出，以色列一個坦克旅在8日上午佔領了位於加薩和埃及之間的拉法過境點，而相關過境點截至現在仍在關閉中。美聯社記者指出，他前天晚上在該地區聽到了零星的爆炸聲和槍聲，當地在8日上午也發生了2起大爆炸。

自戰爭開始以來，拉法一直是人道援助進入加薩的重要管道，也是人們唯一可以進出的地方。自以色列近20年前從加薩撤出軍隊和定居者後，這是以色列首次控制了加薩所有的過境點。

加薩衛生部表示，至少有46名原本要離開加薩治療的病患和傷者在過境點關閉後滯留當地。報導稱，關閉過境點也可能導致加薩北部的「全面飢荒」狀態加劇。