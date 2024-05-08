拉法最新衛星影像！以軍夜襲奪27命　48小時5萬人撤出拉法

▲加薩南部城市拉法過境點5月7日黑白衛星影像，圖中一棟建築物冒出陣陣濃煙。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列不甩各國警告進攻加薩南部城市拉法，當地醫療官員透露，以軍夜襲行動至今造成27人死亡，其中包括6名孩童。根據美國衛星觀測組織「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）在當地7日下午拍攝到的衛星影像，可見拉法東部一間商場失火，冒出陣陣濃煙。聯合國人員透露，在過去48小時內，大約有5萬人離開拉法。

CNN報導，這間發生火災的商場距離埃及與加薩的拉法過境點約1英里（約1.6公里），現階段還不清楚起火原因，但已知以色列軍方有針對該區域展開軍事行動。目前拉法北部聚集許多難民的帳篷區在過去這幾天似乎沒有出現什麼變化。在拉法過境點的埃及一側，原本聚集在埃及邊境建築群的人道主義救援物資卡車目前已轉移至附近的緩衝區。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）一名工作人員向CNN透露，在過去48小時內，由於以色列下達的撤離令，大約有5萬人離開拉法，分別前往汗尤尼斯（Khan Younis）、加薩沿海人道主義區馬瓦西（Al Mawasi）、加薩中部城市迪爾巴拉（Deir al-Balah）等地。

以色列在拉法展開軍事行動，占領拉法過境點，要求拉法東部的巴勒斯坦人撤離前往指定人道主義區域。只不過這名工作人員表示，馬瓦西如今已是40多萬人避難的據點，基本上就是個沙地，沒有汙水處理設施、也沒有供水基礎建設，至於汗尤尼斯則是個被戰火摧殘的地方。