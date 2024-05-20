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銀座廁所標「L」、「G」！他看不懂誤闖女廁怒嗆店員：把我當傻子

（圖／翻攝自FB）

▲廁所上的標誌「L」是Lady、「G」是Gentleman。（圖／翻攝自翻攝自小林賢伍FB）

圖文／CTWANT

通常為了清楚的分別男廁與女廁，一些公共場合基本上都會使用各式圖標來進行宣導，除此之外，也有不少店家會發揮創意，用象徵性別的文字與圖案來取代傳統標誌。而如今，在日本銀座一間百貨，就因為只有使用「L」、「G」兩個字母來標示，結果讓一名中年男子誤會，最終發生誤闖女廁的意外。

日籍攝影師小林賢伍日前在FB發文表示，自己在銀座的某家百貨公司裡遇到了一位暴怒的中年大叔。大叔大聲吼叫「把客人當傻子啊」、「害我被廁所裡的女人嘲笑」等語。小林賢伍表示，當時他在旁邊一邊喝冰拿鐵一邊想著他到底在說什麼？結果理解之後，才知道中年大叔是因為看不懂廁所門上標示的英文而生氣。

面對中年大叔的生氣理由，小林賢伍一瞬間覺得「這也太小題大作了吧」，但實際上看到該間百貨的廁所標示方式時，只見到潔白的大門上只寫著「L」、「G」兩個字母來標示，小林賢伍也覺得「這個標示真的有點難懂！」後續小林賢伍也解釋，L代表著Lady，而G代表著Gentleman。

而在貼文底下，也有不少網友分享自己過去曾看到「無法理解」的廁所標示，像是「XX（女）與XY（男）」、「H（男）與D（女）」。

不少網友在看到這篇貼文後，也紛紛留言表示「我真心不明白為何不用文字清楚表達。最好不用簡稱，用全名」、「我也以為G是Girl」、「有點外文能力這時候就派得上用場了」、「這標示是真的很不直覺也不好懂，也沒有考慮到年長者可能真的完全不懂英文會產生困擾」、「真的太極簡了，通常不是會再附一個男女的圖像剪影嗎？」

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