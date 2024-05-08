大馬18歲少年騎車噴飛　母目睹「只剩大腿」痛哭：誰撞我的孩子

▲大馬18歲少年騎車被撞斷左腿。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞一名18歲少年6日騎車行經一所學校時，遭一輛突然掉頭迴轉的皮卡車撞上，導致他左腿嚴重骨折。少年母親趕到現場後見到兒子只剩下大腿，當場癱軟在地，放聲哭喊著「誰撞了我的孩子」。

綜合馬來西亞星洲網、陽光日報（Sinar Harian）報導，登嘉樓州首府瓜拉登嘉樓（Kuala Terengganu）的18歲少年莫哈末阿當（Muhammad Adam Muqlis Abdul Aziz）6日傍晚大約6時45分正騎著機車準備回家，途中經過一所宗教中學時不幸發生車禍。

▲肇事的是一輛豐田皮卡車。（圖／翻攝自IG）

警方初步調查發現，一輛豐田Hilux皮卡車當時原本開在左側道路，卻無預警掉頭迴轉，直接撞上騎在右側道路的少年騎士，左腿被撞斷倒在路邊。

少年母親趕到現場後，見到兒子只剩下大腿，看起來傷勢相當嚴重，忍不住情緒崩潰，放聲哭嚎還一邊喊道「誰撞了我的孩子！腳……我孩子的腳……我的天啊！我的孩子真可憐被撞成這樣，他真的很痛！」最終少年母親也雙腳癱軟，坐在馬路上。

少年隨後已被緊急送往醫院治療，左腿嚴重骨折斷裂，但生命情況穩定。此外，肇事的汽車司機並未受傷，被帶回警局作完筆錄後，正在等待後續調查。