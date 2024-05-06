巴拿馬新總統出爐　前安全部長穆里諾奪34%選票獲勝

▲巴拿馬前安全部長穆里諾民調大幅領先其他競爭對手，在5日當選總統。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

巴拿馬5日舉辦總統大選，最新計票結果顯示，前安全部長穆里諾（José Raúl Mulino）獲得34%的選票，領先其他候選人9個百分點，當選新總統。支持率緊追在後的競爭對手隆巴納（Ricardo Lombana）與其他總統候選人稍早已宣布敗選。

美聯社、彭博等報導，穆里諾原本其實是前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli）2024年大選的副手，但因馬丁內利涉嫌洗錢遭判處10年徒刑，喪失參選資格，跑到尼加拉瓜大使館尋求政治庇護，最終由多次擔任政府要職的穆里諾接棒成為右翼「實現目標黨」（Realizing Goals）的候選人參選。

▲穆里諾支持者觀看選舉單位公布初步計票結果。（圖／路透）

穆里諾的民調大幅領先其他競爭對手，他5日投完票之後前往大使館拜訪馬丁內利，兩人擁抱，並稱「我們要贏了」。在5日清點的87%選票之中，穆里諾拿下34%的選票，緊追在後的第二名競爭對手隆巴納得票率約25%，由穆里諾當選新總統，將於今年7月1日正式上任。巴拿馬總統任期只有一屆，任期5年。

穆里諾曾說，一旦當選，就要協助馬丁內利解決法律問題，免除馬丁內利的牢獄之災。

▲選舉計票初步結果出爐後，穆里諾與支持者們慶祝。（圖／路透）

馬丁內利政府2009年至2014年執政期間，巴拿馬出現基礎建設熱潮，包括運河擴建等，但如今巴拿馬約有45%的就業機會來自非正規市場，失業率接近10%，收入不平等的狀況嚴重，這讓許多巴拿馬人懷念那段經濟繁榮的日子。在這次巴拿馬大選之中，主要總統候選人都做出類似的承諾，包括創造大量就業機會、刺激經濟、打擊貪腐等，不過在稍早計票結果出爐之後，其他候選人已宣布敗選。

穆里諾上任後將要面對經濟問題，部分原因與巴拿馬運河有關，運河乘載全球6%的海上貿易，但如今出現嚴重乾旱，運輸受到限制。除此之外，穆里諾還有另個頭痛的問題需要解決，也就是連接中美洲巴拿馬和哥倫比亞的「達連隘口」（Darién Gap），這裡光是去年就有50多萬名無證移民通過。