井底驚見3屍！好友相揪墨西哥衝浪　疑遭劫匪「行刑式槍殺」

▲羅德（左）與羅賓森兄弟（右）被發現陳屍懸崖上的豎井底部。（圖／翻攝臉書、IG）



記者吳美依／綜合報導

國外3名男子遠赴墨西哥衝浪與露營，卻在假期途中離奇失蹤，將近一周後才被發現陳屍在豎井底部。當局研判，死者很可能被劫車歹徒盯上，卻在反抗之後，慘遭行刑式處決。

死者分別是來自美國的羅德（Jack Carter Rhoad）以及來自澳洲的羅賓森兄弟（Callum and Jake Robinson），三人相約前往墨西哥下加州（Baja California）衝浪勝地拉波卡納（La Bocana）渡假，孰料遭遇不測。

據悉，他們最後一次被目擊是在4月27日，正在海邊享受熱帶的宜人天氣，幾天後卻沒有如期出現在Airbnb住宿地點，又遲遲未與親友聯繫，才被正式通報失蹤。

三人失蹤將近一周後，被發現陳屍在一處懸崖邊的豎井底部，花費數小時才被消防隊吊掛上來。他們的皮卡車及帳棚也在附近尋獲，但已遭人縱火燒毀。

下加州首席檢察官拉米雷斯（María Elena Andrade Ramírez）推測，受害者在衝浪勝地被當地歹徒盯上，「他們（劫匪）試圖把車子拿到手時，遭遇受害者的反抗，他們手持槍械，顯然向受害者開槍了。」令人不安的是，凶嫌最終沒有拿走一開始吸引他們的財物，反而直接毀了皮卡車。

墨西哥當局目前已經逮捕3人，嫌犯身上被搜出冰毒等非法藥物，甚至還有其中一名死者的手機。不過，檢方尚未正式提出謀殺指控，全案仍在調查中。