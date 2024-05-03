潛水船失火34死「船長竟搶第一個逃命」　拋棄乘客被判關4年

▲2019年9月，潛水船「概念號」起火導致34死。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國加州曾經發生一起潛水船火災，導致34人不幸身亡，船長博伊蘭（Jerry Nehl Boylan）不僅沒有試圖滅火，或者拯救乘客們，反而是第一個棄船逃逸的人，他因為「船隻官員行為不當或疏忽」的聯邦重罪指控，2日被判4年有期徒刑。

CNN報導，這起悲劇發生在2019年，潛水船「概念號」（The Conception）停泊在聖克魯斯島（Santa Cruz Island）附近時起火，33名乘客與1名船員不幸罹難，死因是吸入煙霧。

國家運輸安全委員會（NTSB）調查後研判，火災「可能」是手機與電池充電一整夜引起，但仍無法確定真正原因。NTSB時任主席薩姆沃爾特（Robert Sumwalt）形容，這是近70年以來最致命的海上事故。

▲船長博伊蘭2日離開法庭。（圖／達志影像／美聯社）



美國檢察官加州中區辦公室指出，博伊蘭是當時船上5名船組人員之一，也是第一個棄船逃離的人，他身為船長，平時沒有進行足夠的消防演練或船員培訓，也未安排夜間值班制度，意外發生之後，更不曾試圖滅火或者拯救乘客。

現年70歲的博伊蘭被指控俗稱「水手過失殺人罪」（seaman’s manslaughter）的聯邦重罪，最高可處10年有期徒刑，而他最終被判4年監禁，律師團隊不願回應媒體置評要求。

美國檢察官埃斯特拉達（Martin Estrada）表示，「正如陪審團的看法一樣，如果博伊蘭先生執行他被賦予的職責，這場悲劇原本是可以避免的。我們希望，今天的判決能為受害者親友帶來一些慰藉與了結。」