川普面臨「4大刑事案件」一次看！　88項指控全不認罪

▲川普離開紐約川普大樓時，向支持者致意。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）封口費案15日起在紐約開庭審理，然而這僅是他被指控的「4大刑事案件」之一。川普在喬治亞州、紐約州、華盛頓特區、佛羅里達州一共面臨至少88項刑事指控，但對於每一項指控均不認罪。

封口費案

川普被指控，2016年10月競選總統期間，要求私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星丹尼爾斯支付13萬美元（約台幣396萬元）封口費，但在帳面紀錄上，卻把這筆款項登記為法律費用，已經涉嫌作假帳。2023年3月，他首次被曼哈頓地區檢察官起訴34項偽造商業紀錄的聯邦重罪指控。

機密文件案

2023年6月，川普被邁阿密聯邦大陪審團正式起訴，罪名是卸任後從白宮帶走機密國防文件，並且拒絕政府取回，危害國家安全。國家檔案局（National Archives）2022年初證實，川普房產尋獲至少15箱白宮文件，其中包括關於機密文件。這些指控是由特別檢察官史密斯（Jack Smith）提出。

聯邦選舉干預

史密斯去年8月還對川普提出另外4項指控，罪名是川普試圖改變2020年大選結果。起訴書寫道，川普與同謀「試圖利用國會山莊的暴力與混亂，打電話給議員說服他們……延遲大選（結果）的認證。」不過，此案目前被擱置，因為最高法院仍在權衡川普提出的總統豁免權。

富爾頓郡（Fulton County）案

喬治亞州州檢察官也對川普及盟友提出類似的顛覆選舉結果指控。2023年8月，亞特蘭大大陪審團起訴川普及另外18人，罪名是密謀推翻2020年總統大選的落敗結果。此案審判日期尚未確定。