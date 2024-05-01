疑老員工偷吃老闆娘！泰80歲老翁槍殺「小王」　子彈貫穿心臟

▲老翁疑似有癡呆症狀，以為妻子與員工有染，憤而開槍殺害死者（圖／khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名80歲老翁在勞動節當天開槍射殺員工，經警方調查，老翁懷疑該名老員工與自己的妻子有染，不滿綠光罩頂，因此持槍殺人。然而事後死者的妻子與兇嫌的兒子都證實，死者與老闆娘根本清清白白，並無越界，只是雇主與員工的關係而已。兇手的兒子更透露，父親年事已高經常有健忘情況，或是做出奇怪行為。

根據khaosod報導，北碧府警方5月1日上午11時30分接獲通報稱，當地一間汽車修理廠發生槍擊案。警方與救護人員趕往現場後，在修理廠的車庫內發現一具屍體。死者年齡為53歲，左肋骨遭11毫米口徑手槍射中，子彈貫穿心臟，當場失血過多死亡。

警方隨後也在現場制伏了一名80歲男子，他手上則拿著一把槍。根據被害人妻子透露，當天上午她的丈夫正在替芒果樹澆水時，老翁突然找他到修車廠談話，隨後她便和丈夫一起前往修車廠，當時被告就坐木椅上，什麼話也沒說，就突然舉起手槍，射向死者的胸口。

死者妻子表示，她曾聽說老翁對她丈夫有所不滿，懷疑死者與老翁75歲的妻子有「不正當關係」，但她一直都認為這是誤會，沒想到卻因此埋下殺機。

開槍老翁的兒子則表示，死者夫妻多年前曾和父母一起務農，之後兩人便辭職搬到其他地方，但是2年前又搬回來，並重新在父母手下工作，是一名資深的老員工。而他直言，母親和死者就只是單純雇主和員工的關係而已。

老翁的兒子解釋，老翁年事已高，經常會做出脫序行為，或是自言自語，但是從未造成其他人的麻煩，但最近嫌犯開始酗酒。他說，父親的槍枝是合法註冊，為了保護自己，沒想到卻因此釀成大禍。

他強調，雖然對於父親已經80歲還必須面臨殺人指控，感到擔心和焦慮，不過他仍會積極協助死者家屬處理後事與相關賠償。他指出，如果父親遭到起訴，他將會替父親保釋。