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泰晤士亞洲大學排名　台大第26進步3名

▲▼台大校門、台大大門、椰林大道。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社記者陳韻聿倫敦30日專電

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）今天公布2024年亞洲大學排名，台灣排名最佳的大學院校「台灣大學」進步3名，在亞洲排名第26。

今年排名進入亞洲前100名的台灣大學院校共計7所，依序為台灣大學、中國醫藥大學（第56名）、陽明交通大學（第64名），以及並列第71名的台灣科技大學和清華大學。

此外，台北醫學大學排名第83，成功大學則是第94。

在整個亞洲，進入前10強的大學院校依序為中國的清華大學、北京大學、新加坡國立大學、新加坡南洋理工大學、日本東京大學、香港大學、上海交通大學、復旦大學、浙江大學、香港中文大學。

THE表示，中國的清華大學已是連續第6年在亞洲大學排行榜名列第一，北京大學則是連續第5年排名第2。

根據THE提供的資料，今年總計有739所亞洲大學院校獲納入排名，較上一年度增加70所。獲納入排名的大學院校來自31個國家地區。

這是THE第12次發布亞洲大學排名。今年獲納入排名的大學院校總數以日本居冠，達119所；第2和第3名則分別是印度的91所、中國的86所。

THE今年導入新的研究相關評比指標。THE指出，受惠於新導入的評比指標，得以更全面地反映各大學院校的研究品質、實力和影響力，日本今年的排名表現較往年突出，例如東京大學由第8名上升至第5名，京都大學由18名進步至第13名。

THE今年也新增專利相關評比指標，其中有19所亞洲大學院校在相關指標奪得滿分100分，香港、日本和南韓各有4所大學院校獲滿分。

 
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