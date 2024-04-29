墨西哥巴士翻車！超速釀禍致14死31傷　地面留焦痕「輪胎都掉了」

▲墨西哥中部發生嚴重巴士翻覆意外，造成14死31傷。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥28日發生了一起嚴重的交通意外，一輛巴士在中部的馬利納爾科（Malinalco）的郊區失事，造成14人死亡，31人受傷。

據法新社報導，這起意外發生於當地28日上午。事發當時，發生事故的巴士正載著滿車乘客，行駛在卡普林-卡爾馬（Capulin-Chalma）的高速公路上，不料巴士卻在行經山區路段時，意外失控翻車。

#NSTworld Mexico bus crash leaves 14 dead, 31 injuredhttps://t.co/MQMPMk98bs — New Straits Times (@NST_Online) April 28, 2024

從現場畫面可見，事故發生後，翻覆的巴士橫躺在了整個公路上，地面留有黑色的煞車痕跡，以及一個脫落的輪胎。初步調查顯示，這起車禍極有可能是司機超速所致。聲明指出，巴士上的乘客都來自於瓜納華托州（Guanajuato），而傷者也已被送院救治。

報導稱，墨西哥自2020年來，交通事故就一直不斷呈上升趨勢。國家統計局數據顯示，單只2022年一年，當地就發生了37萬7231起交通事故。