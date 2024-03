馬斯克「非洲私生子」現身？肯亞男募款籌旅費：讓我跟爸爸相認

▲肯亞男子「小馬斯克」(左)自稱是馬斯克(右)的私生子。(圖/路透、翻攝X)

記者閔文昱/綜合報導

全球首富馬斯克(Elon Musk)除了有過人的商業頭腦,「增產報國」速度也相當驚人,目前已和3名女性共同孕育了11名小孩。不過,近日又有一名肯亞男子聲稱,自己是馬斯克私生子,甚至還發起募款活動,希望能籌集旅費到美國進行DNA檢測,以順利和父親相認,驚人說詞引發高度關注。

這位名叫「小馬斯克」(Elon Musk Junior)的肯亞男子近日在X發文指出,他的「爸爸」馬斯克曾在90年代初期入住馬賽馬拉的萬豪酒店,當時他的媽媽是飯店經理,2人因此相識並生下了他,然而隨後馬斯克成為了億萬富翁,自己卻仍生活在困苦的環境中,因此希望肯亞的民眾能伸出援手,讓他和父親重逢。

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE