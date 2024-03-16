馬斯克「非洲私生子」現身？肯亞男募款籌旅費：讓我跟爸爸相認

▲肯亞男子「小馬斯克」（左）自稱是馬斯克（右）的私生子。（圖／路透、翻攝X）

記者閔文昱／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）除了有過人的商業頭腦，「增產報國」速度也相當驚人，目前已和3名女性共同孕育了11名小孩。不過，近日又有一名肯亞男子聲稱，自己是馬斯克私生子，甚至還發起募款活動，希望能籌集旅費到美國進行DNA檢測，以順利和父親相認，驚人說詞引發高度關注。

這位名叫「小馬斯克」（Elon Musk Junior）的肯亞男子近日在X發文指出，他的「爸爸」馬斯克曾在90年代初期入住馬賽馬拉的萬豪酒店，當時他的媽媽是飯店經理，2人因此相識並生下了他，然而隨後馬斯克成為了億萬富翁，自己卻仍生活在困苦的環境中，因此希望肯亞的民眾能伸出援手，讓他和父親重逢。

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE — Elon Musk Junior ???????? (@ElonMursq) March 11, 2024

小馬斯克也透露，目前已收到馬斯克法律團隊的聯繫，但對方堅持要他到美國進行相關檢測，通過後才能被認可為馬斯克的兒子，因此需要民眾「每人捐出1美元（約32元台幣）」，以當作前往美國的旅費。同時他也補充，自己的媽媽是一位美麗的黑人女士，「我相信這就是馬斯克喜歡她的原因」。

根據小馬斯克PO出的自拍照，除了膚色與馬斯克不同外，2人外觀確實非常相像，因此消息一出也引發外媒高度關注。不過由於小馬斯克僅分享一張照片，也無其他實質證據，該資訊是否為真仍待證實，目前也沒有任何人參與捐款。