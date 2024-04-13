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最年長連體嬰逝世！頭部相連62年卻各自獨立　姊在愛愛弟仍專心看書

▲▼世上年紀最大的連體嬰夏佩爾姊弟逝世，享壽62歲。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

▲世上年紀最大的連體嬰夏佩爾姊弟逝世，享壽62歲。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

記者葉睿涵／編譯

美國「世上年紀最大」的連體嬰洛里和喬治·夏佩爾（Lori and George Schappell）4月7日於賓州大學醫院去世，享壽62歲，不過2人的死因暫時不明。

據《紐約郵報》報導，1961年9月18日出生於賓州的夏佩爾姊弟，是一對部分頭骨相連、共用重要血管與30%大腦的雙胞胎。這對姊弟剛出生時，曾被醫師判定活不過30歲，但事實證明，2人最後成功活到了62歲，成為世上最年長的連體嬰，也讓2人的生活故事備受關注。

儘管洛里和喬治無時無刻都相連在一起，但他們卻保持各自獨立的生活方式，並充分尊重對方的隱私。他們會在不同的時間洗澡，淋浴時也會用浴簾互相隔開，就連跟洛里男友親熱時，喬治也會安靜看書，不打擾姊姊。

長大後，喬治是一名鄉村音樂歌手，而洛里則是一名屢獲殊榮的保齡球手，令他們的生活充滿多樣性和獨特性。2007年，喬治成功變性成為跨性別者，並改名為多莉（Dori），瞬間令這對連體嬰成為全球關注的焦點。

可惜的是，喬治後來患上脊柱裂（spinal bifida），從此必須仰賴輪椅代步，因此後來都是姊姊洛里推他四處活動。儘管夏佩爾姊弟的生活受到連體狀態的限制，但洛里和喬治始終沒有想過要分開。他們對生活充滿積極，堅持自己獨特的生活方式，並享受各自的興趣和事業。

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