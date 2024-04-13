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Google關閉加州新聞網站連結　挑戰強制分潤立法

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲Google全球新聞合作部門副總裁柴迪指出，加州新聞保護法將產生內容「連結稅」，這是支持新聞業的錯誤做法。（圖／路透）

文／中央社記者張欣瑜舊金山12日專電

審議中的「加州新聞保護法案」要求科技公司分潤給出版商。Google今天表示，將關閉加州部分用戶的加州新聞網站連結，並暫停對加州新聞生態系投資，作為對上述法案的回應。加州記協抨擊此舉威脅民主。

加州眾議院日前通過AB886提案，又稱「加州新聞保護法案」（California Journalism Preservation Act），強制科技公司向出版商支付新聞內容費用，改善媒體生存環境。在科技公司反彈下，法案仍被擱置。

Google全球新聞合作部門副總裁柴迪（Jaffer Zaidi）今天在部落格文章指出，加州新聞保護法將產生內容「連結稅」，「我們（Google）很早就提出，這是支持新聞業的錯誤做法」。

他說，法案一旦通過，將導致Google對加州使用者提供的服務以及加州出版業者的流量發生重大變化。

他強調，Google提供新聞搜尋，幫助使用者尋找報導，也幫助各種規模的出版商免費增加受眾。加州新聞保護法案將推翻既有模式，只會讓媒體集團受益、小型出版商難以生存，並讓使用者接觸多元媒體的機會受限。

他表示，加州新聞保護法案造成的業務不確定性是任何公司都難以接受的。為了因應法案可能帶來的影響，Google將對部分加州用戶展開測試，包括關閉加州新聞網站連結，以此衡量立法對產品體驗的影響。

Google還將停止對加州新聞生態系的投資，「直至加州監管環境變得明朗」。

柴迪指出，Google認為，加州新聞保護法案破壞了加州新聞生態，為避免各方皆輸、加州新聞業處境更為艱辛，Google敦促立法者採取不同的做法。

Google的動作引發加州媒體，包括「信使新聞」（The Mercury News）等集團的反彈。加州記協於一份聲明中呼籲，加州立法者和州長紐松（Gavin Newsom）必須立場一致，反對Google以不民主的威脅舉措，在美國選舉年期間關閉新聞連結，來審查加州記者的工作。

各國政府正採行措施促使科技公司為新聞內容付費。去年，加拿大祭出相關法令後，Google母公司Alphabet表示將移除加拿大出版商的新聞內容連結。臉書母公司Meta也選擇停止在加拿大、美國、澳洲提供新聞內容。

Google今天對加州立法者和新聞機構下戰帖，加州新聞保護法案提案人、加州眾議員威克斯（Buffy Wicks）表示，這是一項攸關公平的法案，將持續和Google對話談判，確保民主之光不滅。

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