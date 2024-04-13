乾旱水位40年來最低！哥倫比亞首都開始限水　市長建議不要洗澡

▲哥倫比亞面臨乾旱，首都實施限水。（示意圖，與本文無關／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

哥倫比亞首都波哥大（Bogota）約有1000萬居民面臨著極度乾旱，被迫由政府定量配給供水，有市民表示洗澡最多只能花4分鐘，市長還要求2雙人共浴省水，如果整天沒出門最好不要洗澡。與此同時，當地主要水庫水位已降至40年來的最低點，蓄水量不足17%，可能只剩54天的水可用。

根據BBC、衛報等外媒，聖嬰現象導致的嚴重乾旱，威脅了哥倫比亞首都的供水系統，波哥大當局將首都與周邊地區劃分為9個區域，每區輪流關閉自來水供應24小時，該限水措施已於11日生效。不過當局也表示，將啟動緊急應對計畫，確保醫院和學校用水。

▲哥倫比亞首都波哥大11日開始實行輪流限水，居民正在使用儲水煮飯。（圖／路透）

供水配給計畫將每2周重新評估情況。波哥大市長加蘭（Carlos Fernando Galán）在記者會上宣布措施時表示，「此時此刻，讓我們別浪費波哥大的任何一滴水。」他呼籲，伴侶可以一起洗澡，「如果你周日，或在任何的一天不會離開家，那就好好利用這天，不要洗澡。」

與此同時，波哥大居民正減少用水。住在市郊的Clara Escobar告訴法新社，「有些事我們再也不能做了，例如洗車。」居民Isaac Sandoval說，「我最多只洗4分鐘的澡，而且避免洗衣服。」

▲波哥大將每2周視情況調整供水計畫。（圖／路透）

Chingaza水庫系統提供波哥大全市約70%的用水，而目前水庫的有效蓄水量僅略高於16%，創歷史新低。波哥大水資源公營事業估計，可能只54天的水可用。34歲女性居民Mariana García Achury則說，可能很少人會聽從市長建議而不洗澡，因為哥倫比亞人很注重衛生，她自己則是用水桶省水洗澡。

專家將缺水問題部分歸咎於目前的聖嬰時期，全球氣溫通常會在聖嬰時期上升，墨西哥市和烏拉圭首都蒙特維多市近年來也面臨水源短缺。另外氣候變遷與快速的都市化也被視為乾旱的主因之一。