舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

▲38歲的萊迪在找手機訊號時誤觸地雷身亡。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）發生悲劇事故，38歲婦女萊迪（Leidy Lazaro Pava）走在鄉間小路上，正在尋找手機訊號時，竟然不小心踩到地雷，當場被炸死。

這起事件19日發生在埃爾雷文頓村（El Reventon），死者萊迪當場身亡，同行的38歲丈夫雷寧（Lenin Guerrero）也情況危急，被送往鄰近城市奧卡尼亞（Ocana）救治，臉部有傷勢，視力與聽力也受創。

《環球報》等當地媒體報導，事發地點武裝衝突不斷，除了販毒集團互爭地盤，還有哥倫比亞民族解放軍（NLA）的游擊隊出沒。消息傳出後，哥倫比亞國民軍通過安全協議，希望防止恐怖襲擊與保護人民。地方領袖也譴責各方在武裝衝突中使用地雷，要求執行人道掃雷，確保不再有無辜的人因此喪命。

Lamentamos el fallecimiento de Leidy Lázaro Pava y nuestra solidaridad para Lenin Guerrero, quien se encuentra herido por un trágico accidente causado por la activación de una mina antipersonal en la vereda Lagunetas, municipio de La Playa de Belén, en #NorteDeSantander. 1/2 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 18, 2024

人權工作者奧蘭吉爾（Orangel Galviz Navas）代表當地居民，呼籲政府替死者伸張正義，採取必要行動「避免類似悲劇在這片土地上繼續發生。」她說，「這個令人遺憾的損失提醒著我們，透過和平與持久方式，解決哥倫比亞武裝衝突的重要性。」

民間組織「卡塔通婦女網絡」（La Red de Mujeres del Catatumbo）也譴責不當使用爆裂裝置，並指出此舉明顯違反國際人道法，尤其是完全禁止使用、儲存、生產和轉讓對人具有殺傷力地雷的《渥太華條約》。