　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

▲▼舉高手機找訊號！　她走一半「誤踩地雷」當場被炸死。（圖／翻攝臉書）

▲38歲的萊迪在找手機訊號時誤觸地雷身亡。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

哥倫比亞北桑坦德省（Norte de Santander）發生悲劇事故，38歲婦女萊迪（Leidy Lazaro Pava）走在鄉間小路上，正在尋找手機訊號時，竟然不小心踩到地雷，當場被炸死。

這起事件19日發生在埃爾雷文頓村（El Reventon），死者萊迪當場身亡，同行的38歲丈夫雷寧（Lenin Guerrero）也情況危急，被送往鄰近城市奧卡尼亞（Ocana）救治，臉部有傷勢，視力與聽力也受創。

《環球報》等當地媒體報導，事發地點武裝衝突不斷，除了販毒集團互爭地盤，還有哥倫比亞民族解放軍（NLA）的游擊隊出沒。消息傳出後，哥倫比亞國民軍通過安全協議，希望防止恐怖襲擊與保護人民。地方領袖也譴責各方在武裝衝突中使用地雷，要求執行人道掃雷，確保不再有無辜的人因此喪命。

人權工作者奧蘭吉爾（Orangel Galviz Navas）代表當地居民，呼籲政府替死者伸張正義，採取必要行動「避免類似悲劇在這片土地上繼續發生。」她說，「這個令人遺憾的損失提醒著我們，透過和平與持久方式，解決哥倫比亞武裝衝突的重要性。」

民間組織「卡塔通婦女網絡」（La Red de Mujeres del Catatumbo）也譴責不當使用爆裂裝置，並指出此舉明顯違反國際人道法，尤其是完全禁止使用、儲存、生產和轉讓對人具有殺傷力地雷的《渥太華條約》。

 
ET快訊
水原一平爆「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄
「納智捷n7大量交車」現場直擊　一天80多輛
辣人妻偷吃2男！傳「性感長輩圖」：子彈留給我養顏美容
柯佳嬿東區街頭「急call坤達求救」！　無助走進髮廊櫃檯借錢
快訊／畫面太驚人！　北車湧進上千人抓寶可夢
雲豹裝甲車撞倒路燈！　猛砸派出所
IU掏「超級黑卡 」一次付清　卡片來歷曝：存款億以上
三進三退近距畫面曝！「粉紅超跑」衝朝天宮　20萬人擠滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

聲稱犯下莫斯科60死恐攻　ISIS-K是誰？與俄羅斯新仇舊恨一次看

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

反骨遭蹦闆點名！酷炫道歉了　曝受害者私訊對話：蠻特別的

為亡妻祈福追白沙媽13年！　香燈腳落淚：還好媽祖救我

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神蹟」...說話了

突不給鑽轎底！鑾轎直衝車行　老闆嗨翻急淨空「讓媽祖賞車」

汪小菲派出所報案前妻用藥　大S不忍請律師出手!

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

聲稱犯下莫斯科60死恐攻　ISIS-K是誰？與俄羅斯新仇舊恨一次看

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

5星座男最可能「婚內出軌」！　第一名跌破眼鏡

「買房貸到9成」他爽等對保　全場愣了：所以房價會漲

桃園廢止3家SRF廠商進入桃科　凌濤籲中央「自己挖的坑勿推託」

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

福斯「335匹電動MPV」亮相！5-7人座、平整車室還有大天窗

賴清德「健康台灣」論壇開跑　打造醫療產業成下座護國神山

日本13人吃「小林製藥紅麴保健品」罹腎病！食藥署清查：國內未輸入

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

考卷答案「都是C」！　全班沒人考滿分…網笑：學霸都不敢寫了

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

凱特揭「隱瞞病情」原因　罹癌時間線曝光

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

H級網美突曬「孕肚照」吸800萬點閱　鄉民驚呆

前所未有危機　英王室3成員罹癌

音樂廳恐攻倖存！俄女「倒地裝死」撿回一命

凱特患癌「哈梅毫不知情」：信任已破滅

音樂廳恐攻！　「蓄鬍槍手」對每個人開火

俄羅斯音樂廳恐攻40死100傷　烏克蘭回應了

俄恐攻槍手「開車逃逸」　普丁作出指示

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

更多熱門

相關新聞

73歲瘦弱阿嬤　竟是販毒集團首腦

73歲瘦弱阿嬤　竟是販毒集團首腦

泰國那空帕儂府（Nakhon Phanom）警方破獲販毒集團，也把73歲主嫌、老太太詩薩瓦（Sisawat）逮捕歸案，儘管她看起來瘦弱無害，卻是販毒集團首腦，把兒姪7人全都收為手下，利用綿密的地緣關係與親戚網絡，在當地經營毒品事業。

人權組織：敘利亞松露採集者誤觸地雷　至少19死

人權組織：敘利亞松露採集者誤觸地雷　至少19死

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

3貼機車猛撞2死1命危　男站立掛死護欄上

加薩骷髏男童　雙頰凹陷躺床等死

加薩骷髏男童　雙頰凹陷躺床等死

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

關鍵字：

哥倫比亞地雷游擊隊販毒集團人道主義渥太華條約

讀者迴響

熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

快訊／00940淨值首度跌破10元申購價　剩9.97元

孕婦鑽轎底趴不了「爆暖一幕曝光」　網淚：媽祖慈悲

人妻偷吃上司摩鐵啪啪2次　夫心碎

大家誤會汪小菲了！　身上「酸菜皺T」起底不是沒有熨

汪小菲落魄現身警局　衣服價格被起底：不便宜！

前合夥人爆做籤2年賺300萬　游否希回應了

快訊／行政院拍板！「7類貸款」利息由政府補貼　降低升息衝擊

台中超跑迎娶車隊　麥拉倫限量車打頭陣

她抱怨媽媽買「神秘鋼蛋」　內行人曝超強用途

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

逛新光三越「電梯按錯樓」　他手畫X取消

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

iOS 17.4.1修正重要錯誤！蘋果建議所有用戶更新

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

更多

最夯影音

更多
汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物
母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面