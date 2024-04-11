外媒也報「黃子佼持有兒少性虐片」　BBC：在美國可判10年

▲BBC報導黃子佼案時指出，相同罪行在美國的判刑更重。（圖／翻攝BBC）



記者吳美依／綜合報導

英國廣播公司（BBC）報導，台灣頂尖主持人黃子佼（Mickey Huang）持有7段兒少性影像，被判罰款120萬、立下悔過書、2年內表現良好即可避免起訴。考慮到指控嚴重性，檢方的決定飽受質疑，人們呼籲加大懲罰力道。相較之下，美國針對此罪，量刑最高可達10年監禁。

BBC報導，根據台灣法律，若無正當理由持有未成年人性影像，可判1年以下有期徒刑，處以3萬至30萬新台幣罰款。同樣的罪行，在美國可處最高10年有期徒刑。在日本可判最重1年有期徒刑，或者最高100萬日元（約新台幣21萬元）。

儘管此案促使政府發聲譴責，行政院長陳建仁也強調對於兒少性剝削「絕對零容忍」，但外界普遍質疑檢方決定，也認為這還遠遠不夠。台灣一群名人發布公開信，要求立法院增加兒少性虐及性剝削犯罪的懲罰力道。

現代婦女基金會指出，「本案地檢署的處分，對於一個具有如此社會聲量及財富資源的人物來說，實在無足輕重」，呼籲化焦慮為力量，敦促立法院修法，為台灣兒童建立更強大的安全網。

婦女救援基金會執行長杜瑛秋也質疑懲罰效果。她認為，沒有任何努力防止此類事情再度發生，例如要求專業干預或者心理諮商，「只要有需求，就會有供給。若不斷絕需求，這些影片一直都會出現。」

時代力量黨主席王婉諭希望此案引發「如何避免同樣事情再度發生以及幫助受害者的討論。」她也指出，受害者最擔心的事情之一，就是即便報案，相關影像仍會繼續存在網路上，「這些網站很容易復活」，不僅需要專業人士確保影片被完全撤下，也應建立一套體制，幫助受害者面對恐懼，其中也包括兒少。