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這是日本？京都名勝淪垃圾場　當地人怒「不如疫情無觀光客時代」

【41J肉聲】這是日本？京都名勝慘變垃圾場　當地人憤怒「不如疫情無觀光客時代」

▲ 京都街道滿地垃圾。（圖／翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本是許多台灣人最愛出國造訪的觀光國家，但現在當地人抱怨，太多觀光客湧入京都名勝，結果讓原本寧靜、乾淨的街道，完全變成垃圾場，讓當地人不禁感嘆，「倒不如回到沒有觀光客的疫情時代」。

近日有日本網友分享多段影片，顯示京都名勝街道與祇園的慘況，只見道路上滿地垃圾，靠近垃圾桶的地方更是「垃圾滿出來」，環境相當髒亂。這樣的畫面，讓不少網友驚訝，因為這與過去日本的乾淨形象相差甚遠，更讓許多日本網友感到憤怒，認為是大量的觀光客製造出髒亂。

由於日幣對外幣來說相對便宜，加上疫情完全解封，因此從今年以來就有大量觀光客進入日本名勝景點，包括富士山、京都等觀光景點陸續傳出「蝗蟲人潮」災情，加上最近剛好是櫻花季，大量觀光客不斷湧入景點，甚至紛紛出現塞爆狀況。因此日本網友就感嘆，政府大量讓外國觀光客進來，卻讓觀光品質大幅下降，就有網友說，「倒不如回到疫情無觀光客時代」、「我們不要吸引觀光客政策，還我們乾淨的生活空間。」

另外也有網友提到，先前就有店家直接拒絕讓「邊走邊吃冰淇淋」的觀光客進入，認為這樣的行為會直接破壞環境。另據《讀賣新聞》報導，祇園住民打算將其中一條「小袖小道」直接封閉，禁止讓觀光客進入，讓當地居民保有一條順暢通行的道路。

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