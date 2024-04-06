法校園暴力頻傳！少年放學遭圍毆至死　14歲女「化妝上學」被打暈

▲法國15歲少年沙姆斯丁放學後被圍毆至死，引發社會關注。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

法國本周再傳出2宗校園暴力案。一名15歲男孩下課後在巴黎南郊維里沙蒂隆（Viry-Chatillon）的學校附近，慘遭一群年輕人毆打，送院後被宣布不治身亡。另外還有一名14歲女孩因未穿著伊斯蘭服飾，遭受校園霸凌，而被圍毆至昏迷。

據BBC報導，當地4日下午4時30分，15歲的沙姆斯丁（Shamseddin）上完音樂課後，從學校走回家，不料卻在路上遇到一群戴著巴拉克拉瓦頭套（balaclava）的青少年。目擊者指出，這群少年將沙姆斯丁圍起來後，對他拳打腳踢，導致他身受重傷。

沙姆斯丁被緊急送到巴黎頂級兒科醫院內克爾（Necker hospital）救治，卻被院方宣布不治身亡。當地檢察官隨後宣布，警方目前已將一名17歲涉案少年逮捕歸案，並正在尋找其他施暴者。

▲14歲的薩馬拉因未穿著穆斯林服飾，而被圍毆至昏迷。非新聞當事人。（示意圖／達志影像）

南部城市蒙彼利埃（Montpellier）2日也發生了類似案件。14歲少女薩馬拉（Samara）因拒絕遵守伊斯蘭教的著裝規定，化了一點妝、「穿得像個歐洲人」，而遭受校園霸凌。她當天離開學校不久後，就遭2男1女圍毆至昏迷，所幸目前已恢復意識。

維里沙蒂隆鎮長維蘭（Jean-Marie Vilain）憂心表示，「這種極端暴力正變得司空見慣。我們必須教育我們的孩子，當你做錯了事就會受到懲罰。」

法國總統馬克宏也在5日指出，學校有必要保護學生，以免青少年肆無忌憚的暴力案件持續飆升。極右翼政黨國民大會黨的樂龐（Marine Le Pen）則批評，「政府什麼時候才能站起來，對正在侵蝕我們社會的野蠻行徑採取全面措施？」