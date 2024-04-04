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美專家：台灣已為強震做好準備　美西大城「沒地方比得上台北」

▲▼0403花蓮大地震倒塌的天王星大樓持續傾斜中，拆除團隊一方面要穩固大樓，一方面要搭建拆除平台。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 花蓮天王星大樓在強震中倒塌。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

花蓮3日發生規模7.2強震，造成10死及逾千人受傷。美國專家分析，這起25年最強震災情不如預期嚴重並非僥倖，因台灣在921大地震後加強基礎設施，擁有強大的預警系統及嚴格的耐震建築規範，如今已為強震做好充分準備，較美國部分地區更加完善，更是美西借鑒對象。

NBC報導，在台灣長大的華盛頓大學地質學家、博士後研究員賴序衡（Larry Syu-Heng Lai）指出，1999年921強震造成2400人死亡，此次則是10人喪命，可見台灣這段時間以來的進步，「我們的建築更加堅固，設施變得更好」，且人們認真看待地震風險，因為地震是生活的一部分。

他在921地震當年僅11歲，至今仍記得他在台北的家中被搖醒，差點就掉下床。後來他注意到台灣的轉變，逐漸降低地震風險，學校也更加重視防災演練。

西北太平洋地震網絡（PNSN）主任、華盛頓大學教授托賓（Harold Tobin）則坦言，美國西岸地震帶上各大城防災準備程度不一，「西雅圖或波特蘭的準備不如洛杉磯或舊金山」，卻沒有任何地方比得上台北。

▲▼太魯閣 。（圖／攝影中心攝）

▲ 太魯閣國家公園落石不斷。（圖／攝影中心攝）

台灣官員及研究人員仍在評估這起地震特徵、影響及傷亡，從中吸取的教訓也可供美國科學家及政治領袖借鏡。加州大學洛杉磯分校（UCLA）土木與環境工程教授華萊士（John Wallace）根據震後初期傳出的影像及報導分析，受損的似乎大多是5至10層樓高的舊式混凝土建築，且一樓都是開放式店面。還有許多受損建築位在轉角處，因地震時承受扭轉力量，進而加劇破壞。

他說明，老舊混凝土建築較不耐震，在台灣及美國都是改建目標，但台灣在高層樓建築上已具有很高的工程水準，在這起地震中的表現如預期中令人佩服，包括台北101。托賓也認為，雖然這起地震確實造成傷亡，考量到其規模及震源深度，「整體來說他們表現得很好」。

▲▼花蓮大地震。（圖／翻攝記者爆料網）

▲ 花蓮樓房倒塌畫面引發外媒關注。（圖／翻攝記者爆料網）

華萊士在921大地震一周後曾來到台灣，協助檢查橋樑安全，台灣在接下來的幾年內也開始對學校建築進行評估及改建，接著著手處理最老舊、容易倒塌的建築。

他提到，南加州也採取類似措施，但台灣之所以動作更快，是因為頻繁發生的小型地震使台灣人將防災視為第一優先。而美國西岸其他地區則落後於加州，華盛頓直到過去10年才開始有系統地評估學校建築，而西雅圖許多老舊磚造建築仍未改建，一旦發生大地震恐怕倒塌。

台灣先進的預警系統也是安全基礎設施重要一環，在強震發生時將警報推送至手機及電視節目，給民眾幾秒鐘的時間逃生。托賓指出，美國加州、奧勒岡州及華盛頓州雖有類似系統，但不會推送至電視等媒體，台灣的預警能力相較下更為全面。

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