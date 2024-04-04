電線桿狠砸！韓7旬翁內出血「連遭3醫院拒收」　苦等9小時喪命

▲ 南韓住院醫師集體罷工，剩餘人力應接不暇。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界罷工引發人力危機，忠清北道忠州市一名7旬老翁遭倒塌的電線桿擊中造成內出血，卻接連被3間醫院以醫師不足等原因拒收，最終在事發9小時後不幸死亡。

綜合《韓聯社》及《國民日報》等韓媒，消防當局於3月22日下午約5時11分獲報，稱一名70多歲老翁因附近居民開車撞上電線桿，被倒塌的電線桿壓住，腳踝傷勢嚴重，需要緊急送醫。

消防隊員首先聯絡建國大學忠州醫院，但院方以麻醉醫師人力不足為由拒絕，忠州醫療院也稱無法為老翁動手術，忠北大醫院則是完全聯絡不上。

過程中老翁病情逐漸惡化，傍晚6時20分送往市區一間醫院，發現腹腔內部有出血情形，但該院並無外科醫療團隊，無法進行手術。院方雖要求轉送江原道原州市的延世大學世福蘭斯基督醫院，但該院也稱還有2名患者在等待外科手術，因此拒絕收治。

老翁直到隔天凌晨約1時50分才移送京畿道水原市的亞洲大醫院，事發經過整整9小時後，於凌晨2時22分宣告不治。

據報原州世福蘭斯基督醫院及忠北大醫院多數住院醫師皆參與罷工；建國大學忠州醫院則維持正常看診，但醫師人力不足，雖緊急投入教授親自值班，仍難以收治非所屬科別的患者。