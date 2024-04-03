外媒搶報「台灣25年來最強震」！　歪樓災情登上CNN頭版

▲CNN在頭版刊出台灣地震災情。（圖／翻攝CNN）



記者吳美依／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，不僅全台有感、災情頻傳，就連國際媒體也格外關注，包括CNN、BBC、路透、衛報、法新社、半島電視台等，紛紛以快訊或頭條方式報導台灣災情，建築物傾斜倒塌的畫面也登上多間媒體頭版。

CNN報導，「台灣發生25年以來最強地震」，已經造成4人死亡、至少57人受傷，大多數都發生在靠近震央的花蓮縣。台積電（TSMC）的安全系統正常運作，但為了確保人員安全，一些晶圓廠根據公司程序進行疏散，「所有人員都很安全，撤離人員正在開始返回工作崗位。」

▲BBC、衛報、紐約時報以不斷更新方式報導。（圖／翻攝BBC、衛報、紐約時報）



BBC駐亞洲記者溫菲爾德-海斯（Rupert Wingfield-Hayes）曾在日本旅居十年之久，但今早卻經歷此生最大地震，他在距離花蓮100多公里的台北8樓住家感受到劇烈搖晃，「我不得不抓住廚房台面才能穩住自己」，架上物品掉落、花瓶倒了、窗戶敞開、門也在移動，當地人都說，這是至少20年以來最大的一次地震。

衛報報導，台灣25年以來最強地震導致至少26棟建築物倒塌，超過8.7萬戶斷電，並且引起土石滑坡，甚至在台灣、日本南部、菲律賓北部引發海嘯警報，但日菲兩國目前已經解除警報。日本氣象廳警告，下周可能會發生與這次地震強度相似的餘震。

▲路透社、德國之聲、半島電視台也在頭版報導台灣震災。（圖／翻攝路透、德國之聲、半島電視台）



路透社指出，這是台灣1999年以來的最大地震，震央花蓮最大震度6強，而日本氣象廳指出，在這種等級的震度中，大多數未強化水泥牆都會倒塌，人們無法站立，只能靠著爬行移動。一名目擊者證實，台北依然能夠感覺到餘震，台灣中央氣象局也記錄到超過25次餘震。

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