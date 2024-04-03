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台灣強震！日網：報恩的時候到了　「台灣大丈夫」衝上熱搜

▲▼ 花蓮天王星大樓傾斜。（圖／翻攝畫面）

▲台灣發生規模7.2地震，花蓮天王星大樓傾斜。（圖／翻攝畫面）

記者吳美依／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，不僅全台有感、災情頻傳，就連日本沖繩縣多地也感覺到搖晃。與此同時，日本網友也相當關心，不僅紛紛表示「報答的時候到了」，「台湾大丈夫（台灣還好嗎）」也一度登上日本推特熱搜關鍵字。

FNN報導，2011年東日本大地震（311大地震）時，台灣募集200億日圓以上的援助款，日本民眾對台灣的感謝之情逐漸蔓延開來。而今年能登半島大地震時，台灣民間也剛剛捐贈了約25億日圓善款。日台關係逐漸深化，不僅許多台灣遊客喜歡前往日本，相反地也有很多日本人熱愛赴台觀光，台積電如今更在熊本縣落腳，雙邊日益緊密。

▲▼日本推特趨勢「台湾大丈夫（台灣還好嗎）」。（圖／翻攝X）

▲日本X趨勢排行榜上，可以看見「台湾大丈夫」的搜尋關鍵字。（圖／翻攝X）

這次台灣發生強震災害，日本社群媒體上湧出關心留言，並也提到台灣對311地震與能登地震的支援，「現在正是報答台灣的時候」、「準備向台灣匯款了」、「我們不能忘記他們的恩情」、「台灣總是關心日本、幫助日本，我想在能力所及範圍，盡一點綿薄之力」、「台灣總是在日本有困難時幫助我們……我想為他們做點什麼」。

不只是民間，日本首相岸田文雄也表示，「我已經收到消息指出，台灣出現重大災情。身為政府將會盡快蒐集資訊，並做出必要的對應。我在此對台表達慰問之意，如果台方有任何需求，我們將會在第一時間出動支援。」

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