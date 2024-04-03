15歲少女肉票竟遭警槍殺亡！　影片揭穿警方2年謊言

15 year old Kidnapping victim mistakingly SHOT DEAD by police after moving towards officers for help.



A new video has emerged of kidnapped Savannah Graziano, 15 running towards cops after her father had abducted her shortly after killing his wife.



The video from the San… pic.twitter.com/cjSZO1lorT — Oli London (@OliLondonTV) April 2, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

美國加州15歲少女莎凡娜（Savannah Graziano），2022年9月間遭45歲父親葛拉奇亞諾（Anthony Graziano）綁架，大批警方與葛拉奇亞諾上演公路警匪追逐，莎凡娜卻在脫逃奔向警方的時候中彈死亡。警方起初宣稱不知道誰打中她，並拒絕公布相關影片，時隔2年，如今現場畫面曝光，證實莎凡娜居然是遭到警方射殺身亡，本案再度引起美國社會對警界的失望與唾棄。

綜合外電報導，事件發生於2022年9月27日，莎凡娜在前一天親眼目睹她的父親葛拉奇亞諾槍殺母親，被父親綁架一天左右，多輛警車在公路上與葛拉起亞諾上演警匪追逐。

▲莎凡娜遭警方射殺身亡。（圖／翻攝X）



警方出動大批警力，並派遣直升機追蹤，在15號公路希斯皮里亞（Hesperia）路段上逼停葛拉奇亞諾。在最接近葛拉奇亞諾的一輛警車後方，至少有6名警察，不斷叫喊著，還有一名警佐喊大喊，「不要再朝她射擊了！他在車裡！她沒事！他在車裡！停！」

莎凡娜在一陣混亂中逃到車外，正向警方而去。一名警官在無線電裡說道，「那女孩出來了，該名女性青少年已經出來了，她從副駕駛座下車。」當下與葛拉奇亞諾對峙的警力並未配戴密錄器，但警方的影音中可以得知，警察確實看到人質莎凡娜已經下車。

該名警官大喊，「乘客下車！過來，過來到我這裡！來來來，繼續往前走！」直升機拍下全程，只見莎凡娜脫逃後往警方而去，卻在跑到一半時應聲倒下，之後再也不動了。警方一擁而上，迅速擊斃了葛拉奇亞諾。

案件發生時一度引起社會關注，但警方聲稱「不清楚是哪一方的子彈打中莎凡娜」，並且拒絕對外公布影片。時隔2年，直升機空拍影片在外國媒體和社群網站上流傳，證實了莎凡娜是遭到原本該來拯救她的警察射殺的。