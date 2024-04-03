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習近平通話拜登：希望美方把總統不支持「台獨」積極落實

▲▼拜習會。（圖／路透社）

▲美國總統拜登、大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

文／中央社

根據新華社報導，中國國家主席習近平2日晚間應約與美國總統拜登（Joe Biden）熱線。習近平表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於「台獨」勢力分裂活動與外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。

根據新華社公佈的全文，美國總統拜登稱，不支持台獨，美方奉行一個中國政策；願安排美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期訪中，與中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作。再據中方發布的內容，中方歡迎葉倫與布林肯近期訪中。

據新華社，雙方就中美關係及共同關心的問題「坦誠深入」交換了意見。

習近平指出，去年11月與拜登在舊金山會晤，開啟面向未來的「舊金山願景」。

習近平表示，戰略認知問題始終是中美關係必須扣好的「第一粒紐扣」。中美這樣兩個大國，不能不來往、不打交道，更不能衝突對抗，應該相互尊重、和平共處、合作共贏，繼續沿著穩定、健康、可持續的道路向前走，而不應該走回頭路。

習近平並談及，今年的中美關係要堅持幾條大的原則：

一是以和為貴，堅守不衝突不對抗的底線，不斷提升對中美關係的正面預期。

二是以穩為重，不折騰、不挑事、不越界，保持中美關係總體穩定。

三是以信為本，用行動兌現各自承諾，將「舊金山願景」轉為「實景」。

雙方要以相互尊重的方式加強對話，以慎重的態度管控分歧，以互惠的精神推進合作，以負責的擔當加強國際協調。

習近平強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。對於「台獨」勢力分裂活動和外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。「希望美方把總統先生不支持『台獨』的積極表態落實到行動上」。

習近平也說，美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長。這不是「去風險」，而是製造風險。如果美方願意開展互利合作，共享中國發展的紅利，中方的大門始終是敞開的；如果美方執意打壓中國的高科技發展，剝奪中國的正當發展權利，我們也不會坐視不管。

習近平並闡述了中方在涉港、人權、南海等問題上的立場。

根據新華社，拜登表示，美中關係是世界上影響最深遠的雙邊關係。舊金山會晤以來美中關係取得的進展表明，雙方可以積極推進合作，同時負責地管理分歧。

他說，美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突。

拜登也說，美方奉行一個中國政策。中國發展有利於世界，美國不尋求遏制中國發展，不尋求與中國「脫鉤」。願安排葉倫、布林肯近期訪中，與中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作，推動兩國關係穩定發展，共同應對全球性挑戰。

兩國元首還就「烏克蘭危機」、朝鮮半島局勢等交換了意見。

兩國元首認為，這次通話是坦誠、建設性的。雙方同意繼續保持溝通，責成雙方工作團隊落實好「舊金山願景」，推進外交、經濟、金融、商務等領域磋商機制以及兩軍溝通，在禁毒、人工智慧、應對氣候變化等領域開展對話合作，採取進一步措施擴大兩國人文交流，就國際和地區問題加強溝通。中方歡迎葉倫與布林肯近期訪中。

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