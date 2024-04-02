Chrome開無痕仍偷偷追蹤　Google遭集體提告！願銷毀數十億筆紀錄

▲Google同意銷毀數十億筆資料，以求集體訴訟和解。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

科技公司Google被控偷偷在用戶處於私密瀏覽模式之際追蹤他們的網路使用狀況。為求和解，Google已同意銷毀數十億筆資料紀錄。

綜合法新社與路透社報導，和解條款已於今天（1日）提交到加州奧克蘭（Oakland）聯邦地區法院，還需要法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）同意。

原告律師團估計和解金額超過50億美元，可能多達78億美元。Google不會支付損害賠償金，但用戶可以個人名義提告並要求賠償。

這樁集體訴訟始於2020年，涵蓋數以百萬計從2016年6月1日開始使用私密瀏覽的Google用戶。

有些人會將Google的Chrome瀏覽器設為「無痕」（Incognito）模式，或將其他瀏覽器設為「私密」瀏覽模式。原告用戶指稱，Google的分析所得資料、Cookie（追蹤使用者瀏覽活動的小型文字檔）和應用程式讓這家公司得以不當追蹤做了這些設定的用戶。

他們說，這讓Google得以知道他們有哪些朋友、喜歡什麼食物、有什麼嗜好、有何購物習慣，以及他們在網路上搜尋哪些「最私密、可能難以啟齒的東西」，Google因此成了一個「不負責任的資訊寶庫」。

根據和解協議，Google將更新公告，說明它在「私密」瀏覽模式蒐集哪些資料，這項程序已經展開；Google也將讓「無痕」模式用戶阻擋第3方Cookie，為期5年。

原告律師團寫道：「結果是Google從用戶私密瀏覽期間蒐集的資料將減少，從這些資料所獲利益也下滑。」

Google發言人卡斯塔尼達（Jose Castaneda）說，公司仍認為這樁訴訟缺乏依據，但很高興能解決，「我們從未在用戶使用無痕模式時將資料與他們聯繫起來…我們樂於刪除舊的技術資料，這些資料從未與個人相關聯，也從未用於任何形式的個人化」。

原告律師之一波伊斯（David Boies）在聲明中說，這次和解是「要求占優勢地位的科技公司誠實及負起責任的歷史性一步」。