　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫斯科音樂廳恐攻144死　俄羅斯宣布「再逮4名策劃者」

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲莫斯科音樂廳恐攻144死　俄宣布「再抓4名策劃者」。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯聯邦安全局（FSB）表示，他們3月31日挫敗一起恐怖主義陰謀，被捕的4人曾為上月莫斯科近郊音樂廳發生的致命攻擊行動提供金錢和武器。

法新社報導，位於莫斯科近郊的番紅花城市大廳（Crocus City Hall）音樂廳3月22日遭槍手闖入，朝參加音樂會的民眾開槍，之後縱火焚燒建築。這起事件造成至少144死，堪稱俄國近20年來傷亡人數最慘重的攻擊事件。

俄羅斯聯邦安全局今天發布聲明表示，昨天在俄羅斯聯邦南部的達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）逮捕了4人，並稱他們「直接涉入3月22日於莫斯科番紅花城市大廳音樂廳發動的恐怖行動，為罪犯提供資金和犯罪手段」。

俄羅斯聯邦安全局說，這4名外國公民在達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）和鄰近城鎮卡斯匹雅斯克（Kaspiysk）的行動中被捕。

俄國全國反恐委員會（National Anti-Terrorism Committee）昨天曾表示，已拘留3名正在「策劃多起恐怖行動」的匪徒。

國際傳真社（Interfax News Agency）引用俄羅斯聯邦安全局發布的一段影片報導，其中1名被拘留者在影片中表示：「我把武器交給那些攻擊番紅花城市大廳的人。我把武器從馬哈奇卡拉帶給他們。」

ET快訊
網友進入黃明志告別式！拿菊花3鞠躬追思　爸媽、親友場內落淚
新竹男擁6千萬卻住「垃圾屋」　揭妻變態施虐過程

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以哈戰爭加薩已3萬2845死　以軍圍困當地最大醫院14天終於撤了

莫斯科音樂廳恐攻144死　俄羅斯宣布「再逮4名策劃者」

日本強化「台灣有事」應變能力　敲定16機場港口供自衛隊平日訓練

F1賽道死亡悲劇！德21歲選手摔落摩托車　「後方2車閃不掉」撞死他

把家裡當後宮！狼父連續性侵女兒、外孫女40年　被判監21年

日皇獨生女愛子公主上班第一天　入職日本紅十字會

愚人節一日限定！日本吉野家推「松屋牛肉飯」：賣完請去松屋買

以軍官誤觸按鈕！阿帕契開火狂轟　加薩同袍「險被擊斃」

公牛發狂！男子被「頂上天」反覆狠甩　哥倫比亞鬥牛節2死8傷

12歲少年曬嫩妹合照！「小女友」身分曝：我是他媽

台南女警疑血尿請假就醫　銷假返所領槍車內自戕亡

桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演

從設計到製作不求人！　DIY絕美收納櫃好簡單

買新手機開心自拍「下秒掉縫」　6F摔到B1！女電梯裡跪地痛哭

薔薔見「妹妹用她名義借180萬」！　討債集團上門...她暴怒開嗆突笑場

苗可麗經典重現「好你去Ｘ」　罵人語氣獻祝福！觀眾嗨翻

酒醉看球？象迷大巨蛋擾鄰　周圍觀眾全閃...警帶回管束

辦桌吃一半遇暴雨狂炸　台南嬤淡定撐傘開吃XD

美警犬與夥伴吃播台灣零食！　網見連嗑2包貪吃模樣：識貨

以哈戰爭加薩已3萬2845死　以軍圍困當地最大醫院14天終於撤了

莫斯科音樂廳恐攻144死　俄羅斯宣布「再逮4名策劃者」

日本強化「台灣有事」應變能力　敲定16機場港口供自衛隊平日訓練

F1賽道死亡悲劇！德21歲選手摔落摩托車　「後方2車閃不掉」撞死他

把家裡當後宮！狼父連續性侵女兒、外孫女40年　被判監21年

日皇獨生女愛子公主上班第一天　入職日本紅十字會

愚人節一日限定！日本吉野家推「松屋牛肉飯」：賣完請去松屋買

以軍官誤觸按鈕！阿帕契開火狂轟　加薩同袍「險被擊斃」

公牛發狂！男子被「頂上天」反覆狠甩　哥倫比亞鬥牛節2死8傷

12歲少年曬嫩妹合照！「小女友」身分曝：我是他媽

跟大媽團遊東京！他見「超雷4點」第2天就放生　勸世：旅伴很重要

她請飲料「朋友秒點最貴」傻眼：社交禮儀呢　留言掀2派吵翻

寶林粿條都陰性！高大成點「前後有2批貨」懷疑：業者已滅證

玩笑開大了！太空港整人「請到肯爺開唱」歌迷真買票暴怒：等被告

髮量一少就顯老！3款「豐盈髮品」讓秀髮更具份量感

家中廁所突現「紅色蟲蟲」狂蠕動　過來人提醒：該洗水塔了！

以哈戰爭加薩已3萬2845死　以軍圍困當地最大醫院14天終於撤了

把《咒術迴戰》五條悟變成寶可夢？繪師神改造網笑翻

莫斯科音樂廳恐攻144死　俄羅斯宣布「再逮4名策劃者」

桃園公墓週邊回饋補助「一市兩制」　徐玉樹籲一視同仁

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

少年曬嫩妹合照！「小女友」身分曝...全場錯愕

25歲師狂聊鹹濕話題　誘16歲學生到家激戰

變態老闆逼員工「現場做愛」！

睽違45年日全食！加拿大當局宣布緊急狀態

F1賽道死亡悲劇！21歲選手摔下摩托車被撞身亡

奧客看鞋就知　空姐曝這款最難搞

消除日帝餘孽！首爾汝矣島「不種日本櫻花」

愛子公主上班了！　入職日本紅十字會

莫斯科恐攻　俄宣布抓到4名策劃者

8歲童遭殺　女嫌在警察面前被家屬活活打死

加薩3萬2845人死於戰爭　以軍撤出醫院

把家裡當後宮！父性侵女兒、外孫女40年

女住4年突發現　「書架後面有暗門」

防台灣有事　日敲定16地供自衛隊訓練

更多熱門

相關新聞

專家：ISIS-K可能在美墨邊境發動911式恐攻

專家：ISIS-K可能在美墨邊境發動911式恐攻

極端組織伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）3月對俄羅斯克洛庫斯音樂廳發動恐怖襲擊，造成143人死亡，逾300人受傷。對此，美國反恐專家警告，ISIS-K的恐怖分子也有可能利用美墨邊境的混亂，對美國發動像「911事件」的恐怖襲擊。

俄調查單位：恐攻主謀要嫌犯「逃往烏克蘭」

俄調查單位：恐攻主謀要嫌犯「逃往烏克蘭」

ISIS槍手曾被餵藥！變殺人機器血洗音樂廳

ISIS槍手曾被餵藥！變殺人機器血洗音樂廳

俄：有烏克蘭參與「音樂廳血洗案」的證據

俄：有烏克蘭參與「音樂廳血洗案」的證據

俄恐攻143死　罹難人數恐又上修

俄恐攻143死　罹難人數恐又上修

關鍵字：

莫斯科音樂廳恐攻

讀者迴響

熱門新聞

網友進入黃明志告別式！爸媽、親友場內落淚

黃明志告別式是真或假？殯儀館員工發文疑露餡

女警被控偷千元遭警大勒退　等不到救濟結果自戕亡

北市17歲少年買2千萬房　父母1招證明「全自付」免贈與稅

29歲男陽台講電話墜樓　一聲巨響嚇傻鄰居

25歲女肚子痛「1個多月後過世」　醫曝癌王4症狀別拖了！

少年曬嫩妹合照！「小女友」身分曝...全場錯愕

宋昰昀惡女演技是真的！被爆打同學巴掌90分鐘　他痛喊：從沒道歉

求做「很閒的工作」！網列爽缺：35K滑手機等下班

黃明志「告別式現場」曝光！布置滿滿表演照

4月生肖運勢全解析！牛、兔運勢令入羨　「2生肖」破財危機多

清明連假2波鋒面「雨區逐擴全台」　劇烈強降雨警戒區曝

寶林可能中毒原因曝　粿條疑退冰太久釀禍

男擁6千萬卻住垃圾屋　揭妻施虐訴請離婚

女友換機車輪胎噴9500元　他看明細傻眼

更多

最夯影音

更多
台南女警疑血尿請假就醫　銷假返所領槍車內自戕亡

台南女警疑血尿請假就醫　銷假返所領槍車內自戕亡
桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

桃園暴雨勇者頂狂風跑馬拉松　雙腳濺起路面積水彷彿在溯溪

心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演

心臟爆擊！李多慧中場炫舞技　首度以小龍女身分SOLO表演

從設計到製作不求人！　DIY絕美收納櫃好簡單

從設計到製作不求人！　DIY絕美收納櫃好簡單

買新手機開心自拍「下秒掉縫」　6F摔到B1！女電梯裡跪地痛哭

買新手機開心自拍「下秒掉縫」　6F摔到B1！女電梯裡跪地痛哭

熱門快報

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面