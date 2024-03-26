小林製藥電話被打爆！紅麴保健品「吃了致腎病」　日本住院增至26人

▲小林製藥紅麴出狀況！大量回收相關產品。（圖／資料照）



文／中央社

日本小林製藥26日表示，食用含有紅麴成分的小林製藥保健品出現腎臟疾病症狀而住院的民眾增至26人。

小林製藥22日發表道歉與回收聲明當時有6人住院，公司設立的專線隨後收到許多詢問電話，截至24日確認新增20人住院，合計26人住院。

小林製藥22日表示，自今年1月11日以來陸續收到醫師或是患者回報，累計有13名年紀在40歲至70歲的男女在服用「紅麴降膽固醇錠」後出現腎臟疾病典型症狀，包括浮腫與倦怠感。其中，重症的2人一度需要洗腎。

時事通信社報導，除了上週宣布的13人之外，加上新確認住院的20人，因為服用紅麴保健品而出現健康疑慮的民眾總計已達33人。

▲小林製藥紅麴保健品「吃了致腎病」。（圖／翻攝小林製藥官網）



據報導，小林製藥收到大量詢問電話，影響範圍恐進一步擴大。

除了自家用來生產商品外，小林製藥還把紅麴原料賣給其他食品製造商，也已通知買家回收下架。

據知小林製藥把紅麴賣給日本、台灣等地的52家公司。在日本方面，大塚食品的「紅豆腐」使用紅麴作為原料，已經收回700份商品；竹屋生產的一款紅麴味增回收約750份；愛知縣「甘強酒造」出產的紅麴梅酒也宣布回收。