iPhone能救命！美一家6口大雪受困　使用衛星SOS緊急服務獲救

▲美國一家六口受困胡德山國家森林。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄勒岡州有一家人上周外出健行，但在抵達海拔3500英尺的地方時，才發現天氣太過惡劣，受困且在胡德山國家森林迷路，所幸其中一人利用iPhone的「透過衛星傳送的SOS緊急服務」求救，讓警方得知消息後展開救援，一家人成功獲救。

商業內幕、9to5Mac報導，這家人19日從Salmon River Trailhead出發，4名成年人帶著2名年幼孩子，一路走8英里（約12.8公里）抵達海拔3500英尺的地方，但天氣相當惡劣，氣溫急遽下降，且一家人似乎迷了路，在大雪中找不到返回路線。

到了當日晚間7時30分左右，其中一名家庭成員使用iPhone的SOS緊急服務求救。克拉克默斯郡警長辦公室隨後接到求救訊號，考量到天氣與地形等因素，直升機空中救援未能成功，地面搜救隊則是因積雪、陡峭地形、樹木倒塌等狀況，直到隔日清晨6時才找到這家人。

這一家人當時又冷又濕，有脫水情況，但所幸其他方面無大礙。然而要把他們帶出來也是一大挑戰，當晚7時30分一家人才返回安全地點。

報導指出，蘋果的衛星SOS緊急服務可在iPhone 14與後續機型上使用，讓用戶能夠在完全沒有手機訊號的情況下聯繫緊急服務單位。啟用蘋果SOS緊急服務的方法是按住鎖定鍵與其中一個音量鍵，接著把「SOS緊急服務電話」的選項向右滑開。