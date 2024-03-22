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30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

30年首見「沒有櫻花的櫻花季」　韓各地政府無奈推遲節日活動

▲韓國各地已經準備好迎接櫻花季的賞櫻觀光潮，主角櫻花卻遲到了。（圖／翻攝MBC）

圖、文／CTWANT

每年大約從3月下旬開始，韓國的櫻花就會從最南端的濟州島一路向北綻放，讓人置身超夢幻的粉白世界。如此勝景，讓每年春天赴韓國賞櫻的觀光客絡繹不絕，而韓國各地政府搶發觀光財，也會設計各種盛大的慶祝活動炒熱氣氛，各大旅行社的賞櫻行程更是大半年前就銷售一空。沒想到今年或許是氣候異常，政府宣布的櫻花季已經開始了，枝頭的花苞們仍含羞帶怯的不肯開放，也讓韓國迎來30年未見的「沒有櫻花的櫻花季」。

30年首見「沒有櫻花的櫻花季」　韓各地政府無奈推遲節日活動

▲圖為過去慶州舉辦的櫻花馬拉松盛景。（圖／韓國觀光公社提供）

據韓國電視台《MBC》報導，今年由官方預設的櫻花季花期應該已經在3月22日展開，然而記者實地走訪沿著河東智異山花開川市場一直延伸到雙溪寺的「十里櫻花路」（십리벚꽃길），發現當地1200多棵櫻花樹只有少數枝頭有花苞待放。現場遠道而來的觀光客眾多，無功而返讓他們十分沮喪。

當地人稱，這是自1993年河東櫻花季舉辦以來，第一次在沒有櫻花盛開的情況下舉辦節慶。尤其今年稍早，天氣預報還稱花期將提前，當地政府還特地把節日活動提前了一周，讓早已準備好迎接櫻花季的商家和地方政府心煩意亂。

不僅十里櫻花路如此，其他著名景點如鎮海、慶州、清州、江陵等地也面臨同樣的狀況。慶尚南道昌原市，韓國最大最具代表性的櫻花節「鎮海軍港節」（진해군항제）開幕前夕，即使是櫻花街上也很少有櫻花盛開的櫻樹，只有花蕾。據專家分析，是由於3月的頻繁降雨和寒流導致陽光不足，花期也因此延後。

由於櫻花尚未盛開，越來越多的地方政府推遲了相關活動。慶尚北道慶州、忠清北道清州市、江原道江陵的櫻花季都宣布延後一週。

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