　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

絕跡200多年「巨獸」再現大西洋　清晰空拍照驚呆科學家：太瘋狂了

▲▼以為滅絕200多年！「魔鬼魚」現蹤大西洋 清晰空拍照曝光。（圖／翻攝自New England Aquarium）

▲絕跡200多年「巨獸」再次現蹤大西洋，還被拍下了清晰空拍照。（圖／翻攝自New England Aquarium）

記者趙蔡州／綜合報導

美國麻州波士頓新英格蘭水族館（New England Aquarium）日前宣布，被認為在大西洋已經絕跡200多年的灰鯨（Gray whale），近期再次被發現出現在麻州南部的大西洋水域中，而且還被人拍下了非常清晰的照片，照片曝光後讓海洋界的學者十分震驚。

綜合外媒報導，新英格蘭水族館的航測隊3月1日在麻州南塔克特島（Nantucket）南方約48公里處海域作業時，意外發現一頭浮出水面且疑似正在進食的鯨魚，航測隊的飛機駕駛員馬上跟著這一隻鯨魚長達45分鐘，讓研究人員有更多的時間拍下鯨魚的完美照片。

研究人員後來仔細檢查鯨魚照片後，所有人瞬間陷入了瘋狂與不可置信，因為那是一頭在大西洋已經絕跡200多年的灰鯨。新英格蘭水族館安德森卡博特海洋生物中心科學家奧布萊恩（Orla O’Brien）說，「我一度說不出那是什麼，因為這太瘋狂了，這一頭動物不應該存在於這一片海域」。

館長指出，灰鯨很容易與其他鯨魚物種區分，灰鯨的特徵是沒有背鰭，有斑點、背駝峰及明顯背脊，至於皮膚則呈灰色和白色，平均體長約16公尺、36公噸重，一般可活50至60年，目前主要分布在太平洋，過去在大西洋也擁有大量族群，然而經過人類大量獵殺，18世紀後在大西洋消失200多年，被海洋學界認定在大西洋已徹底滅絕。

至於為什麼在大西洋絕跡200多年灰鯨會再次現蹤，水族館的研究人員認為是全球氣候變遷導致，可能是加拿大北冰洋連接大西洋、太平洋的西北航道近年夏季經常不結冰有關。研究人員指出，灰鯨無法通過北冰洋冰層，現在灰鯨卻有機會在夏季時穿過西北航道，這個在上世紀幾乎不可能發現。

ET快訊
尻槍衛生紙堆滿房！男大生「第一次實戰」秒垮臉：陰莖徹底死了
陽明海運貨輪「詭異撞港」！現場42秒片曝光
台南女學生錯過末班車！　站務員超暖舉動被讚爆
三姊弟過馬路遭撞　家屬「守在事故路口」祈求白沙屯媽祖
鼓鼓落淚求婚大元！　演唱會中途下跪：妳願意嫁給我嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美參院領袖籲以重新大選　納坦雅胡反批：言論完全不合適

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

快訊／普丁宣布勝選連任總統　拿下87％選票

絕跡200多年「巨獸」再現大西洋　清晰空拍照驚呆科學家：太瘋狂了

長榮班機「旅客廁所內輕生」！空服員安檢嚇壞

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

跑酷教練潛南港展覽館　從頂樓一路溜下後跑走

補教師問仙草、眼淚量詞　學生答案令她笑到不行XD

胡宇威搭檔是《真愛》CP粉絲！　李玲葦國中開始追：還是一樣帥

挖斷瓦斯管竄火花再氣爆　火舌衝3公尺高4工人燒傷

任賢齊：春去春會來...台下都會接　他看傻眼「這是周華健的歌耶！」

美參院領袖籲以重新大選　納坦雅胡反批：言論完全不合適

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

快訊／普丁宣布勝選連任總統　拿下87％選票

絕跡200多年「巨獸」再現大西洋　清晰空拍照驚呆科學家：太瘋狂了

長榮班機「旅客廁所內輕生」！空服員安檢嚇壞

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

500萬公仔被偷又有2嫌撬門！　「瘋狂大叔」崩潰公布監視畫面

今降9℃越晚越冷　明「雨最多」恐跌破10度時間曝

電價漲定「平均調幅估13％」　約1350萬戶受影響

美參院領袖籲以重新大選　納坦雅胡反批：言論完全不合適

不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

快訊／普丁宣布勝選連任總統　拿下87％選票

絕跡200多年「巨獸」再現大西洋　清晰空拍照驚呆科學家：太瘋狂了

「武統台灣不值得」　半島電視台：中國人民更想解決內政

加拿大籍網紅哽咽宣布離開台灣　大嘆「受夠了」再曝受欺負經歷

「鷹柱」奇景登場！3萬隻灰面鵟鷹北返過境八卦山　數量暴增

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

海灘活春宮！女埋頭激情吞吐　男抓頭猛晃

生活費都拿去買酒　人夫活活打死妻

陽明海運貨輪撞港　起重機骨牌式坍塌

絕跡200多年巨獸　再次現蹤大西洋

長榮班機爆旅客廁所內輕生！

新娘收到前男友手寫信　新郎讀完秒離婚

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

34歲男浴室跌倒　掃把長柄插入肛門

俄空襲宣稱殲滅「烏軍海妖部隊」300人

實習女醫遭灌醉性侵　男醫性騷行徑曝光

女歌手被拖出駕駛座　上銬畫面瘋傳

韓醫界鞏固利益！24年前「醫藥分業」大罷工

快訊／普丁宣布勝選連任總統　拿下87％選票

更多熱門

相關新聞

30隻殺人鯨「群體圍攻」2灰鯨...震撼畫面曝

30隻殺人鯨「群體圍攻」2灰鯨...震撼畫面曝

大自然中動物的狩獵就是一場殺戮。美國加州蒙特利灣（Monterey Bay）日前出現十分罕見的狩獵畫面，有30多隻的殺人鯨（orca，亦稱虎鯨）群體圍攻2隻成年灰鯨（gray whale），雙方纏鬥5個小時之後，遍體鱗傷的灰鯨朝淺水處奔逃才躲過一劫。

影片曝！灰鯨斷尾仍緊跟1.9km遷徙隊伍

影片曝！灰鯨斷尾仍緊跟1.9km遷徙隊伍

9m灰鯨「舌頭被扯下」瞬間染紅海水

9m灰鯨「舌頭被扯下」瞬間染紅海水

最可憐小灰鯨！ 因迷路找不到食物瘦成皮包骨

最可憐小灰鯨！ 因迷路找不到食物瘦成皮包骨

棕熊看灰鯨玩水　躺下學牠游泳

棕熊看灰鯨玩水　躺下學牠游泳

關鍵字：

灰鯨

讀者迴響

熱門新聞

韓韶禧突刪光部落格　IG狂掉11萬粉

阿伯在路易莎做演講PPT！　妹子一搜嚇傻：華碩全球副總裁

不是調味料！「1油品」蘇丹紅用最多　營養師示警了

美女音樂人「農藥中毒」過世！　得年25歲

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

北車大廳湧進2000人「全在抓寶」

心機超重的三大星座！

兒福執行長白麗芳「證實辭職」！內部信曝

小鐘「直接不理資深藝人」全被拍尬爆

尻槍衛生紙堆滿房！男大生「第1次實戰」心死了

「夜間1訓練」保養GG！醫吐關鍵：每次硬挺20分鐘↑

海灘活春宮！女埋頭激情吞吐　男抓頭猛晃

漲價後拒吃！PTT一面倒點名「1小吃」：不值

生活費都拿去買酒　人夫活活打死妻

陽明海運貨輪撞港　起重機骨牌式坍塌

更多

最夯影音

更多
鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」

鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中下跪　「未來的每一天，我不會消失」
游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面