絕跡200多年「巨獸」再現大西洋　清晰空拍照驚呆科學家：太瘋狂了

▲絕跡200多年「巨獸」再次現蹤大西洋，還被拍下了清晰空拍照。（圖／翻攝自New England Aquarium）

記者趙蔡州／綜合報導

美國麻州波士頓新英格蘭水族館（New England Aquarium）日前宣布，被認為在大西洋已經絕跡200多年的灰鯨（Gray whale），近期再次被發現出現在麻州南部的大西洋水域中，而且還被人拍下了非常清晰的照片，照片曝光後讓海洋界的學者十分震驚。

綜合外媒報導，新英格蘭水族館的航測隊3月1日在麻州南塔克特島（Nantucket）南方約48公里處海域作業時，意外發現一頭浮出水面且疑似正在進食的鯨魚，航測隊的飛機駕駛員馬上跟著這一隻鯨魚長達45分鐘，讓研究人員有更多的時間拍下鯨魚的完美照片。

研究人員後來仔細檢查鯨魚照片後，所有人瞬間陷入了瘋狂與不可置信，因為那是一頭在大西洋已經絕跡200多年的灰鯨。新英格蘭水族館安德森卡博特海洋生物中心科學家奧布萊恩（Orla O’Brien）說，「我一度說不出那是什麼，因為這太瘋狂了，這一頭動物不應該存在於這一片海域」。

館長指出，灰鯨很容易與其他鯨魚物種區分，灰鯨的特徵是沒有背鰭，有斑點、背駝峰及明顯背脊，至於皮膚則呈灰色和白色，平均體長約16公尺、36公噸重，一般可活50至60年，目前主要分布在太平洋，過去在大西洋也擁有大量族群，然而經過人類大量獵殺，18世紀後在大西洋消失200多年，被海洋學界認定在大西洋已徹底滅絕。

至於為什麼在大西洋絕跡200多年灰鯨會再次現蹤，水族館的研究人員認為是全球氣候變遷導致，可能是加拿大北冰洋連接大西洋、太平洋的西北航道近年夏季經常不結冰有關。研究人員指出，灰鯨無法通過北冰洋冰層，現在灰鯨卻有機會在夏季時穿過西北航道，這個在上世紀幾乎不可能發現。