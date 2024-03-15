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日男警強抱「年輕女嫌犯」！拘留所成性騷天堂　警車內硬牽手

▲▼ 日本警察,警視廳。（圖／CFP）

▲日本千葉縣一名警察性騷擾被拘留的女性嫌疑人。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣警察署15日將一名54歲男性員警函送檢方偵辦，該名男警涉嫌在值勤期間性騷遭到拘留的女性嫌犯，不但在警署內強抱對方，移送時還在警車內硬牽對方的手。千葉縣警察署對其祭出減薪處分，而男子則在同日自請離職。

根據《千葉日報》報導，該名54歲男警原任職於船橋警署的留置管理課，然而他2023年11月上旬卻在船橋警署的拘留所內，強抱30多歲的女性被害人，同年12月13日更是在移送過程中，於警車內強牽對方的手。

千葉縣警察署監察官室調查後表示，該名男警趁著女性被害人將衣物存放在房間外的置物櫃時，突然從後方強行抱住女子。而12月在移送女性嫌犯時，更是故意坐在旁邊，並在警車內牽起對方的手。根據調查，這些行為都是在其他人在場的時候所為，但是卻沒有人發現。

被害女子2024年1月下旬向負責拘留業務的官員舉報性騷事件。千葉縣警察署隨即展開調查，而被指控的男性員警則聲稱，自己對女嫌疑人抱有「特殊的感情」，並在2月調職到警察本部警務課。

千葉縣警察署15日依違反特別公務員暴行凌虐嫌疑將該名54歲警察函送檢方偵辦，同時對其祭出減薪處分，不過男子也於同日自請離職。

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