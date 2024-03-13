虐童案社工被上銬　廢死聯盟發聲「正當性何在」臉書被灌爆

▲社工遭警方上銬，引起社會關注。（圖／記者黃彥傑攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐嬰，導致1歲大男嬰全身多處受傷，於去年12月底身亡，消息近日曝光後引起社會關注。對此，廢死聯盟也針對此案集體發聲，認為社工被上銬帶走違法「正當性何在？」引起網友砲轟。

「台灣廢除死刑推動聯盟」13日在臉書轉發「民間司法改革基金會」的貼文，內文針對兒福聯盟社工遭上銬帶走發聲，認為警方恐有違《偵查不公開作業辦法》、《刑事訴訟法 》及《執行拘提逮捕解送使用戒具使用辦法 》等相關規定，不當侵害人民權利與尊嚴。

該聲明呼籲台北市警察局及台北地方檢察署公開檢討、說明，上銬的行為是否違反偵查不公開作業辦法。

此外，該則聲明內有超過170個協會、基金會、公會、工會等團體，聯合發出聲明，「本案偵查階段，事實均未明朗，以公開、不人道、羞辱人格方式上銬解送基層社工，傷害了專業，也侵害人權。以悲慘兒殤，獵巫社工來佔據新聞版面，無法有效保護兒少生命及釐清案情。司法正義不是用嗜血獵巫，震怒悲憤，地毯式肉搜等取得。民間團體提出以上兩點呼籲，期盼檢警回應說明，並嚴守法律。」

網友看完紛紛留言，「上銬也關你們的事？」「你們要不要試試被拔指甲的感覺」、「這個聯盟跟兒童福利聯盟，差沒兩樣」、「倘若是你家小孩子如此受虐致死，失職的社工及失控的保姆，你還能如此質疑上銬正當性嗎」。