　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大恐怖槍擊6死！全家4童遭殺「最小僅2個月」　警逮19歲兇嫌

▲▼加拿大恐怖槍擊6死。（圖／路透）

▲渥太華發生大規模槍擊，造成6死人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大首都渥太華7日發生大規模槍擊事件，造成6人死亡，包含4名兒童，年紀最小出生僅2個月。報導指出，死者全是來自斯里蘭卡的新移民，而槍手年僅19歲，目前已遭警方逮捕。

根據CNN報導，渥太華警方7日晚間10時52分左右，接到一名男子的報案電話，趕抵報案住宅後發現，現場有6具屍體倒臥血泊，分別是35歲的母親，和4名年僅7歲、4歲、2歲和2個月大的孩子，而一名暫住的40歲友人也慘死槍下。

報案的就是全家唯一倖存的父親，警方趕到時，他身受重傷仍撐著在大街上呼救。渥太華警察局長斯塔布斯（Eric Stubbs）表示，受害的是來自斯里蘭卡的新移民家庭，他們也逮捕了年僅19歲的嫌疑犯德佐伊薩（Febrio De-Zoysa），他目前面臨6項一級謀殺罪和一項殺人未遂罪。

塔布斯表示，德佐伊薩同樣來自斯里蘭卡，目前正在加拿大念書，他似乎也住在該棟房子裡，與受害家庭熟識。警方也認為，德佐伊薩在作案過程中，也使用了一把「鋒利」的武器。

塔布斯在記者會中表示，目前警方正努力調查犯案原因，「這是對純粹無辜的人犯下得毫無意義的暴力行為，我們知道關於這場悲劇發生的原因還有很多疑問，重案組也會盡快查明真相。」

ET快訊
快訊／塞成停車場！國1北向三重台北段紫爆　回堵10km
快訊／台股大漲破2萬點！　台積電飆升36元至796
男闖紅燈連環撞1死3傷　聊一半突「詭異沉默」狂飆
嬤吃辣鍋貼想掛急診　孫問「蘇丹紅吃多少會致癌」？營養師解答
大S紅色指甲真正原因　經紀人還原靈堂衣服實情：不在意料之內
網紅最慘一夜情！　男方「2秒繳械、1發結束」超尷尬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國將在加薩「建立臨時港口」　運送援助物資

富豪違停殘障車位不怕罰！　囂張稱「罰金是VIP停車費」

歹徒持槍闖入學校！　奈及利亞287名學生被綁架

加拿大恐怖槍擊6死！全家4童遭殺「最小僅2個月」　警逮19歲兇嫌

網紅最慘一夜情！　男方「2秒繳械、1發結束」超尷尬

拜登國情咨文演說將登場　6大重點一次看

瑞典結束中立！　正式加入北約成第32個成員國

Fed「放鴿」美股收高百點　台積電ADR漲破5%創新高

鮑爾：聯準會今年將開始降息　若經濟維持當前趨勢

歐洲央行宣布「利率按兵不動」　預測通膨2025年重返2%目標

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

美國將在加薩「建立臨時港口」　運送援助物資

富豪違停殘障車位不怕罰！　囂張稱「罰金是VIP停車費」

歹徒持槍闖入學校！　奈及利亞287名學生被綁架

加拿大恐怖槍擊6死！全家4童遭殺「最小僅2個月」　警逮19歲兇嫌

網紅最慘一夜情！　男方「2秒繳械、1發結束」超尷尬

拜登國情咨文演說將登場　6大重點一次看

瑞典結束中立！　正式加入北約成第32個成員國

Fed「放鴿」美股收高百點　台積電ADR漲破5%創新高

鮑爾：聯準會今年將開始降息　若經濟維持當前趨勢

歐洲央行宣布「利率按兵不動」　預測通膨2025年重返2%目標

美女議員秀「窒息危險性行為」萌照　釣出羅智強嚇喊8字

台鐵基隆站號誌故障！6列車延誤　1210名通勤族被誤

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆　車流回堵10km

美國將在加薩「建立臨時港口」　運送援助物資

快訊／台積電飆升36元至796 衝新高　台股大漲逾300點破2萬創紀錄

大聯盟首創新秀對抗賽　台灣旅美3小將入選U18後首度合體

綠委爆進口蘇丹紅業者「9家公司同地址」　有一家還在賣香辣麻粉

王滬寧出席人大「台灣團」審議　重申一中及統一

罰鍰1200以下交通違規不記點　幕後推手上義下川大法師來了

「駕駛如中邪」害礁溪1死3傷車禍！　友還原現場：他突沈默不語

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

A&F股價「狂漲近400%」勝過輝達

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

罕病女拿270萬補助　被抓包是跑步達人

Fed「放鴿」美股收高百點　台積電ADR漲破5%創新高

女老師沒笑容、沒打招呼　家長公審被戰翻

日本小學生買純金硬幣遭同學誆近20萬

韓未罷工名單個資外流　匿名醫：很怕

瑞典結束中立！　正式加入北約成第32個成員國

老師課堂拔槍射學生　身上還藏81發子彈

歐洲央行利率不變　估通膨2025年返2%

鮑爾：聯準會今年將開始降息　若經濟維持當前趨勢

24小時健身房淪奪命陷阱！她跑步昏迷沒人管

更多熱門

相關新聞

斯里蘭卡破產　總統尋求暫償債到2028

斯里蘭卡破產　總統尋求暫償債到2028

斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫6日說，他正尋求暫停償還外債至2028年。這個島國兩年前在前所未有的經濟危機期間出現政府違約。

彰銀加拿大多倫多據點　獲准設立

彰銀加拿大多倫多據點　獲准設立

病房目睹兒死　媽喪禮收到「已死兒要錢簡訊」

病房目睹兒死　媽喪禮收到「已死兒要錢簡訊」

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台卻交保！檢抗告

業餘拳賽對上職業選手　加拿大陸生淪植物人

業餘拳賽對上職業選手　加拿大陸生淪植物人

關鍵字：

渥太華槍擊加拿大新移民斯里蘭卡

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面