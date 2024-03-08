加拿大恐怖槍擊6死！全家4童遭殺「最小僅2個月」　警逮19歲兇嫌

▲渥太華發生大規模槍擊，造成6死人死亡。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

加拿大首都渥太華7日發生大規模槍擊事件，造成6人死亡，包含4名兒童，年紀最小出生僅2個月。報導指出，死者全是來自斯里蘭卡的新移民，而槍手年僅19歲，目前已遭警方逮捕。

根據CNN報導，渥太華警方7日晚間10時52分左右，接到一名男子的報案電話，趕抵報案住宅後發現，現場有6具屍體倒臥血泊，分別是35歲的母親，和4名年僅7歲、4歲、2歲和2個月大的孩子，而一名暫住的40歲友人也慘死槍下。

報案的就是全家唯一倖存的父親，警方趕到時，他身受重傷仍撐著在大街上呼救。渥太華警察局長斯塔布斯（Eric Stubbs）表示，受害的是來自斯里蘭卡的新移民家庭，他們也逮捕了年僅19歲的嫌疑犯德佐伊薩（Febrio De-Zoysa），他目前面臨6項一級謀殺罪和一項殺人未遂罪。

塔布斯表示，德佐伊薩同樣來自斯里蘭卡，目前正在加拿大念書，他似乎也住在該棟房子裡，與受害家庭熟識。警方也認為，德佐伊薩在作案過程中，也使用了一把「鋒利」的武器。

塔布斯在記者會中表示，目前警方正努力調查犯案原因，「這是對純粹無辜的人犯下得毫無意義的暴力行為，我們知道關於這場悲劇發生的原因還有很多疑問，重案組也會盡快查明真相。」