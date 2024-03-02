德國大罷工「大眾運輸幾乎全癱瘓」　與環保組織聯手抗爭

▲德國布蘭登堡邦（Brandenburg）波茲坦（Potsdam）中央車站，時刻表螢幕上寫著罷工資訊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

「德國服務行業工會」（Verdi Union）發起大規模、分階段的罷工，導致該國幾乎所有大眾運輸服務1日全面癱瘓。與此同時，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）發起的「周五為未來而戰」（Fridays for Future）等氣候變遷倡議組織，也聯手加入抗爭隊伍，選擇同一天在100多座城市舉行綠色交通示威。

路透社、德國之聲報導，「德國服務行業工會」2月26日至3月2日在各地發動「一波波地罷工浪潮」，全國16州的14州都有響應，包括首都柏林在內。示威最高潮的1日，公車、路面電車（trams）及地下鐵都停止運作。

▲「周五為未來而戰」等氣候變遷倡議組織也聯手加入抗爭隊伍，圖為科隆（Cologne）的示威場面。（圖／達志影像／美聯社）

「德國服務行業工會」代表了全國130多間市政公司（municipal company）約9萬名員工，他們為大眾運輸機構談判勞資合約，要求減少工時、增加休假，卻陷入談判僵局，因此發起罷工。這也是該組織近幾周發起的第二波幾乎全國性罷工。

不過，柏林大眾運輸公司（BVG）形容，這次罷工行動「沒有必要，而且被完全誇大了。」

面對持續高通膨，身為歐洲最大經濟體的德國出現一系列罷工，影響了航空及鐵路運輸。除了1日的行動之外，德國通勤族可能很快又會碰上更多鐵路工業抗爭，因為德國火車司機工會（GDL）與德國國鐵（Deutsche Bahn）長達數周的談判已於2月28日破裂。

