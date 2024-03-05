台男泰國遭槍殺　嫌犯逃回台「擠牙膏卻交保」！北檢提抗告

▲周昱帆涉嫌在泰國犯下命案後逃回台灣，法官命交保30萬元，檢察官不服提抗告。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

通緝犯「少爺」石茂強上個月在泰國曼谷遭槍殺棄屍，涉嫌參與行兇的周昱帆當天就搭機逃回台灣，經檢警訊問後，坦承目睹石男遭王綋騰槍殺的第一現場，被檢察官聲請羈押獲准，台北地院裁定30萬元交保；台北地檢署認為，周昱帆說詞避重就輕，和王綋騰的泰籍女友說法及現場相關事證不一致，決定向高院提起抗告，希望羈押周男以利偵查進行。

周昱帆多年前從事殯葬業，同時當老闆王綋騰的司機，周男一直把王男當大哥看待，得知王男到泰國曼谷經營大麻店後，周男從2023年底開始，不時前往協助顧店，並直接借宿在王男泰籍女友的曼谷住處。

25日凌晨，周昱帆再次跟著王綋騰從台灣飛抵泰國，在地的台人石茂強與胡豐源（HAU，PENG-YUAN譯音、43歲）、林光遠（LIN ,KUANG–YUAN譯音、36歲）等人前往住處接風，周昱帆遞上K菸給石茂強，2人準備抽菸放鬆的時候，現場突然發生爭執，周昱帆親眼看到石茂強中槍倒地。

周昱帆幫忙擦拭清理現場血跡，接著跟王綋騰等人一起搭車去棄屍，再繼續往柬埔寨邊境開去，到了柬國首都金邊後，周自認與命案無關，怕惹禍上身遭到滅口，藉口回家幫王綋騰照顧妻小，自行脫隊搭機返台。

▲泰國台籍男子遭槍殺案，主嫌王綋騰仍在逃。（資料照／翻攝網路）

刑事局接獲情資後，26日在機場請他到案釐清案情，沒想到周男的手機內對話紀錄已刪除，且等到泰方緊急將取得的案件事證陸續傳來，周男才慢慢說出涉案情節，並同意按捺指紋，提供相關生物跡證給泰國警方進行比對追查。

但檢察官懷疑周男擠牙膏般的供述，可能在掩飾自身或共犯涉案情節，27日依涉犯殺人等罪，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官考量目前周男參與的行為只有清理血跡地板，手機又已遭扣案，考量周男同意接受警察搜索，裁定交保並限制出境出海及限制住居，並禁止周男與共犯聯繫，裁定30萬交保。

檢察官收到裁定後認為，全案發生在泰國，依目前泰國警方所取得的現場事證，以及共犯女友落網後供詞，周男說詞仍有避重就輕情形，全案有待透過司法互助，取得更多泰方提供的事證，才有利於後續案件偵辦，因此提起抗告，希望羈押周昱帆。