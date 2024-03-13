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快訊／21:36台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

記者鄒鎮宇／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上9時36分台灣東部海域發生芮氏規模4.5地震，震央在宜蘭縣政府南南東方42.4公里處，深度27.2公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在宜蘭縣武塔、花蓮縣和平。

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根據氣象署測報資料，震度3級地區為宜蘭縣、花蓮縣，震度1級地區為桃園市、台中市、南投縣、新北市、台北市、新竹縣。

資料來源：氣象署

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