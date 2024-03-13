　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華質疑北市府切割　爆兒福聯盟「2年拿北市近億標案」

▲▼台北市議員許淑華市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」（化名）慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。台北市議員許淑華13日在臉書直播表示，核發保母證照的北市社會局應該負起責任，不要把責任都推給訪視幼兒的社工。此外，許還指出，兒童福利聯福過去2年拿下北市府近1億元標案，台北市長蔣萬安竟跟兒盟切得乾乾淨淨；對此，社會局表示，相關業務都是依法公開招標。

許淑華指出，9月1日該男童由劉姓保母收托，社會局在9月26日第一次訪視時就發現該男童有適應不良狀態、無法融入托育場域，「9月26日就發現有點狀況了，然後呢？然後就沒有然後了，就一路拖到12月21日」，因為依照規定可以隔3個月再來處理。

許淑華說，訪視紀錄中也有提到，在12月下旬無預警訪視，「既然是無預警，為什麼保母會在12月21日打電話給社會局，通知因有確診家人而延期？」，現在確診也沒有像過去一樣，帶個口罩就可以了，難到訪事員還要聽保母指令？且一通電話就同意延期，如果當時有去看，有沒有可能就有機會避免12月24日男童死亡的悲劇發生？

另外，許淑華也說，保母的執照是台北市社會局發的，應該要負起監督保母的責任，因為證照是台北市發的，不是中央衛福部、教育局發的，「社會局應該負起責任，為什麼第一時間要卸責？」，今天是「保母虐童」，主體是保母，社會局核發保母證照，不用負起責任嗎？

許淑華說，不要把責任都推給負責訪視幼童的社工，市長蔣萬安提到把訪視頻率從一年4次增加到一年6次，有用嗎？現在一年4次都做不好，一年6次就能做得好嗎？社會局長不僅卸責，提出的方案更是不痛不癢，應該下台。

而許淑華也提到，兒福聯盟在台北市光是2022年就拿到台北市政府4327萬的標案，2023年又拿了4800多萬標案，總共2年拿了台北市政府將盡1億的標案，「你跟我說兒福聯盟不熟？跟你沒有關係？」，現在市府要切得乾乾淨淨，明年是否繼續讓兒福聯盟承包標案？要如何監督？這是台北市政府的態度嗎？要求市府應該說清楚。

▲▼許淑華質疑北市府切割，爆料兒福聯盟「2年拿北市近億標案」。（圖／許淑華議員研究室提供）

▲許淑華質疑北市府切割，爆料兒福聯盟「2年拿北市近億標案」。（圖／許淑華議員研究室提供）

ET快訊
老爸「開口借200萬」買00940　兩派吵翻了
告吳子嘉誣採購疫苗A了1億元　陳時中首度揭露BNT議約價
《周處》爆賣！網問「阮經天旁邊美女是誰」　爆笑真相曝光
明晨低溫「掉到12度」　下波轉雨降溫時間曝
快訊／花花持大麻被逮　移送北檢複訊畫面曝
大逆轉！小弟找大哥復仇反被打死　主嫌17年變無罪
台男「身上綁5kg毒品」遭柬警逮捕　恐判無期徒刑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

4部會被點名檢討？　唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

許淑華質疑北市府切割　爆兒福聯盟「2年拿北市近億標案」

虐童案延燒　林萬億拋6處理方向：全面檢視收出養制度、委託安置流程

「許多台商已從中國撤出」　賴清德見華府智庫提台商擴張主張

反制假消息　賴清德下令加強「非傳統組訓」擴散通路

國民黨力推「國會改革」！　8委員會召委優先排這些法案審查

韓國瑜列名提案有違中立？　傅崐萁：已充分溝通且有前例

無法接受保母惡行！　侯友宜力挺第一線社工：社會安全網重要一環

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

電磁爐誤當體重機XD　阿嬤不敢直視超心虛

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

4部會被點名檢討？　唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

數位部300約聘當網軍？　唐鳳揭：佔比12％處理外敵都來不及了

許淑華質疑北市府切割　爆兒福聯盟「2年拿北市近億標案」

虐童案延燒　林萬億拋6處理方向：全面檢視收出養制度、委託安置流程

「許多台商已從中國撤出」　賴清德見華府智庫提台商擴張主張

反制假消息　賴清德下令加強「非傳統組訓」擴散通路

國民黨力推「國會改革」！　8委員會召委優先排這些法案審查

韓國瑜列名提案有違中立？　傅崐萁：已充分溝通且有前例

無法接受保母惡行！　侯友宜力挺第一線社工：社會安全網重要一環

AOMG代表下台！　外界瘋猜「為meenoi事件負責」公司出面曝時間線

小戴全英公開賽首戰輕鬆過關　33分鐘打落奧原希望

伊能靜開箱「破百萬粉色名牌包」　掀兩派爭議…遭網批：不保值

男辯「吃便當染菜花」！泌尿醫吐1真相綠炸：我是不信啦

全球第一篇！部桃發表愛滋與潛伏性結核　可安全同時治療研究

告吳子嘉誣採購疫苗A了1億元　陳時中出庭首度揭露BNT議約價

虐童案細節太殘忍　陸正胞弟：有些惡不該發生，是不對的

辦公室裝修費3400萬被控天價　數位部：「每坪2萬多元」低於行情

張蘭模仿大S惹議！　網紅韓安冉脫粉：為了賣貨這樣也是夠了

4部會被點名檢討？　唐鳳親曝跟賴清德關係：昔3大議題常互動

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

政治熱門新聞

為何換掉前保母？　友人：凱凱外婆考量「經濟壓力」要出養

大肚山「天弓三型」防空飛彈陣地曝光！　Google衛星清晰拍到

立法院新任總務處長敲定了！台中新聞局副局長廖炯志出任

快訊／色法官蔡明宏襲胸女書記官、法官等4同仁　監察院通過彈劾

凱凱遭保母虐死有疑點？ 新北議員：非阿嬤主動要出養

兒盟董事王育敏被罵翻　今發聲：提案修法「虐童致死」者判死

韓國瑜踩中立紅線！　柯建銘示警：議長沒在簽法案的

凱凱身亡前3天　北市「無預警」訪視被保母拒

黃捷站上質詢台「1秒增高」　網笑歪

賴清德痛心北市虐童案　「不該讓第一線獨自面對」

虐童案朱立倫批中央「要官員下台」　綠委轟不要臉：消失的雙北市府呢

趙少康轟虐童保母蛇蠍心腸　點名雙北市長都別甩鍋

兒盟董事王育敏終發聲「檢討安全網」　網轟顧剪綵：你最近才知？

韓國瑜出手！立院工程管理爭議頻傳　總務處長被「打入冷宮」

更多熱門

相關新聞

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

台北市一名1歲男童凱凱（化名）去年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭凌虐，同年12月送醫不治。台北市議員許淑華12日建議，社會局可透過招募志工的方式協助增加監督手段，並針對委託個案增加不定期訪視次數及人員，確保被托育者都能得到完善的照護，目前她已請社會局於一個月內研議出改善結果，要讓類似悲劇不再發生。

恐嚇信連環爆！受害人再+1　許淑華：已向刑事局報案

恐嚇信連環爆！受害人再+1　許淑華：已向刑事局報案

悠遊卡公司擬推「專用貼紙」　許淑華轟：蔣萬安還要停擺10年？

悠遊卡公司擬推「專用貼紙」　許淑華轟：蔣萬安還要停擺10年？

台日交流賽開打北市府不認國際賽　許淑華提3質疑：缺乏前瞻性

台日交流賽開打北市府不認國際賽　許淑華提3質疑：缺乏前瞻性

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

北市又傳路面塌陷意外　議員建議外審單位應增大地工程技師

關鍵字：

許淑華兒福盟

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面