許淑華質疑北市府切割　爆兒福聯盟「2年拿北市近億標案」

▲台北市議員許淑華市政質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市年僅1歲的男童「凱凱」（化名）慘遭兒福聯盟引介的保母劉彩萱、及其胞妹劉若寧聯手虐殺，社會輿論譁然。台北市議員許淑華13日在臉書直播表示，核發保母證照的北市社會局應該負起責任，不要把責任都推給訪視幼兒的社工。此外，許還指出，兒童福利聯福過去2年拿下北市府近1億元標案，台北市長蔣萬安竟跟兒盟切得乾乾淨淨；對此，社會局表示，相關業務都是依法公開招標。

許淑華指出，9月1日該男童由劉姓保母收托，社會局在9月26日第一次訪視時就發現該男童有適應不良狀態、無法融入托育場域，「9月26日就發現有點狀況了，然後呢？然後就沒有然後了，就一路拖到12月21日」，因為依照規定可以隔3個月再來處理。

許淑華說，訪視紀錄中也有提到，在12月下旬無預警訪視，「既然是無預警，為什麼保母會在12月21日打電話給社會局，通知因有確診家人而延期？」，現在確診也沒有像過去一樣，帶個口罩就可以了，難到訪事員還要聽保母指令？且一通電話就同意延期，如果當時有去看，有沒有可能就有機會避免12月24日男童死亡的悲劇發生？

另外，許淑華也說，保母的執照是台北市社會局發的，應該要負起監督保母的責任，因為證照是台北市發的，不是中央衛福部、教育局發的，「社會局應該負起責任，為什麼第一時間要卸責？」，今天是「保母虐童」，主體是保母，社會局核發保母證照，不用負起責任嗎？

許淑華說，不要把責任都推給負責訪視幼童的社工，市長蔣萬安提到把訪視頻率從一年4次增加到一年6次，有用嗎？現在一年4次都做不好，一年6次就能做得好嗎？社會局長不僅卸責，提出的方案更是不痛不癢，應該下台。

而許淑華也提到，兒福聯盟在台北市光是2022年就拿到台北市政府4327萬的標案，2023年又拿了4800多萬標案，總共2年拿了台北市政府將盡1億的標案，「你跟我說兒福聯盟不熟？跟你沒有關係？」，現在市府要切得乾乾淨淨，明年是否繼續讓兒福聯盟承包標案？要如何監督？這是台北市政府的態度嗎？要求市府應該說清楚。

▲許淑華質疑北市府切割，爆料兒福聯盟「2年拿北市近億標案」。（圖／許淑華議員研究室提供）