快訊／再押1人！津棧負責人李彥廷大姨子遭羈押禁見

▲津棧負責人李廷彥的大姨子吳正言（左）也遭羈押禁見。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市津棧、佳廣等貿易商被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，津棧負責人李彥廷今（13）日上午10時遭高雄地院裁定羈押禁見，而李的大姨子吳正言原本也被交保，高分院裁定發回後，高雄地院今日下午重開羈押庭，法官審理後裁定吳正言也羈押禁見。

蘇丹紅風波爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查源頭，發現津棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，總共一個地址是6家公司、另外一個地址是3家公司、海順與淞鋒則是另址設廠。

▲津棧負責人李彥廷（中）被收押禁見。（圖／記者吳世龍攝）

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚，是否藉此撇清關係、脫產或有其他企圖，檢方將進一步釐清。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押，高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服提出抗告，高分院裁定3人撤銷交保，發回更裁。

檢方抗告成功後，法院今（13日）上午10時重新招開聲押庭，稍早結果出爐，法官裁准李彥廷羈押禁見，而李的大姨子吳正言也在下午重開羈押庭，法官審理後，認為被告犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，且本案尚有其他人員及相關證據待查，被告有勾串、湮滅證據之可能性，故有羈押之原因，當庭諭知收押禁見。