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社會 社會焦點 保障人權

津棧負責人李彥廷被羈押禁見　律師將抗告！違法逮捕也將訴究

▲▼李彥廷 。（圖／記者吳世龍攝）

▲津棧負責人李彥廷（中）遭羈押禁見。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞、吳佩蓁／高雄報導

高雄市津棧、佳廣等貿易商被查出進口大量蘇丹紅辣椒粉，檢方複訊後聲押津棧負責人李彥廷，法院裁定李以80萬元交保，但隨後李卻神隱搞消失，檢方開出拘票將他強制拘提到案，但李的律師認為檢警違法拘提，向法院聲請提審，高雄地院昨晚裁定當庭釋放。今（13）日上午10時高雄地院聲押庭裁定李彥廷羈押禁見，李的律師林石猛表示，對於結果遺憾但尊重，將會提出抗告。

蘇丹紅風波爆發後，高雄地檢署、調查局與衛生局聯合調查源頭，發現棧、佳廣、海順等關係企業存在錯綜複雜關係，鄰近2個地址，總共一個地址是6家公司、另外一個地址是3家公司、海順與淞鋒則是另址設廠。

▲▼林石猛 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李彥廷的委任律師林石猛。（圖／記者陳宏瑞攝）

高雄地檢署接手案件後，將津棧負責人李彥廷、倉管吳正言（李的大姨子）、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，以及通知5名證人到案調查，檢方查出，與李彥廷有關的11家關係企業中，除自己掛名津棧負責人外，妻子吳克明掛名3家、大姨子吳正言也掛名2家的負責人，而且李彥廷在檢、調搜索後，也火速與吳克明離婚，是否藉此撇清關係、脫產或有其他企圖，檢方將進一步釐清。

雄檢複訊後，諭令章姓女會計10萬元交保，至於李彥廷、吳正言及謝姓品管等人，則是涉嫌重大、對案情避重就輕，且有逃亡、滅證之虞，因此向法院聲請羈押，高雄地院審理後，認定李彥廷等人涉嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、吳正言及謝女各20萬元交保，沒有限制住居及指定報到處所，雄檢對此不服提出抗告，高分院已裁定撤銷交保，發回更裁。

檢方抗告後，法院今日上午10時重新召開聲押庭，稍早結果出爐，法官裁准李彥廷羈押禁見。

李彥廷律師在步出法庭後表示，對於羈押禁見的裁定遺憾但尊重，而李彥廷當庭也向法官表示將提抗告，另外，李彥廷也將會對警方違法逮捕的部分進行訴究。

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